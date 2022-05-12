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Кавазашвили объяснил решение сборной России отказаться от товарищеских матчей экономией средств

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение сборной России отказаться от матчей и тренировочных сборов этим летом.

«Двоякая ситуация. Не знаю, какое решение было бы лучшим. На данный момент сборная не востребована в международном сообществе и ей негде играть. Поэтому можно использовать эту возможность и позволить футболистам находиться в своих клубах. Зачем деньги тратить на вызов, подготовку, устраивать контрольный матч с какой-нибудь азиатской страной. С целью экономии денег, возможно, руководство право», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ».

2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона. Сборная будет понижена в классе по завершении группового этапа и опустится из дивизиона B в дивизион C.

Сборная России проводила последний учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта.

Анзор Кавазашвили
Сборная России по футболу
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