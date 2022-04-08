Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов. Он нам их заплатит?»

Президент «Урала» отметил, что из-за спорного решения арбитра в матче с ЦСКА клуб может потерять большие деньги

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что из-за спорного решения Игоря Панина в эпизоде матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА клуб может потерять большие деньги.

Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра с назначением пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте встречи и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте игры.

Решением комиссии было установлено, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте встречи.

— Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона — действенная мера?

— Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать? Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья — нет. Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

— Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

— Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ — и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

— Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

— Да ничего я не считаю... Я за то, чтобы люди нормально работали.