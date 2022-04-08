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Президент «Урала»: «Из-за ошибки Панина мы можем потерять 500 миллионов. Он нам их заплатит?»

Президент «Урала» отметил, что из-за спорного решения арбитра в матче с ЦСКА клуб может потерять большие деньги
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья Игорь Панин в матче ЦСКА — «Урал» — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что из-за спорного решения Игоря Панина в эпизоде матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА клуб может потерять большие деньги.

Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу арбитра с назначением пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте встречи и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте игры.

Решением комиссии было установлено, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте встречи.

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов высказался об&nbsp;ошибке судьи Панина. «Ну отсидит Панин полтора месяца — и что? А «Урал» может потерять 500 миллионов...»

— Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона — действенная мера?

— Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать? Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья — нет. Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

— Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

— Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ — и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

— Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

— Да ничего я не считаю... Я за то, чтобы люди нормально работали.

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Президент «Урала»: «Ну и зачем нужен ВАР? Кто поставил пенальти в ворота «Краснодара»?»
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
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 - : -
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