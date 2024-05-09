В Словацкой футбольной ассоциации сообщили, что не ведут переговоры с РФС о матче сборных

Словацкая футбольная ассоциация не ведет переговоры с РФС о проведении товарищеского матча сборных команд, сообщили ТАСС в ассоциации.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ведутся переговоры с Венгрией и Словакией о проведении матча.

7 июня сборная России сыграет с Белоруссией в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Встреча станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.