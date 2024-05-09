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Сегодня, 13:24

В Словацкой футбольной ассоциации сообщили, что не ведут переговоры с РФС о матче сборных

Ана Горшкова
Корреспондент
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Словацкая футбольная ассоциация не ведет переговоры с РФС о проведении товарищеского матча сборных команд, сообщили ТАСС в ассоциации.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ведутся переговоры с Венгрией и Словакией о проведении матча.

7 июня сборная России сыграет с Белоруссией в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Встреча станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Матч будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Словакии по футболу
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