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Дьяков: «Если Карпин тренирует сборную России, значит сегодня нет лучшего кандидата»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о работе Валерия Карпина в клубе и сборной России.

«Раз назначили главным тренером и он тренирует, значит, на сегодняшний день либо нет лучшего кандидата, либо они не хотят возглавлять сборную ради товарищеских игр. Возможно, у сборной был бы другой тренер, будь сейчас официальные матчи.

У Карпина, как у тренера, нет трофеев. То, что последние годы происходит в «Ростове» — ставка на молодых, много новых игроков раскрылись, — это плюс и Карпину и тренерскому штабу. «Ростов» выбрал правильный курс для развития, и пока у них это очень круто получается», — цитирует Дьякова Metaratings.ru.

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года, также он тренировал клуб с 2017 по 2021 год. С 2021-го специалист является главным тренером сборной России.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Виталий Дьяков
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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