Скаут «Динамо» Танасьевич рассказал, что думает о Братском Кубке

Скаут «Динамо» Йован Танасьевич поделился мнением о Братском Кубке, в котором примут участие сербские ОФК «Белград» и «Партизан». Турнир пройдет в Москве с 3 по 7 июля.

«Турнир поможет укрепить связи. Это ранее показал матч наших сборных. Уверен, будут полные стадионы. Думаю, болельщики останутся довольны, поскольку приедут хорошие команды. Надеюсь, в конце победит сербский коллектив, извините (смеется). Может ли кто-то из футболистов после турнира остаться в РПЛ? И в «Белграде» и в «Партизане» есть интересные игроки. Уже надеемся, что «Динамо» будет чемпионом России», — заявил Танасьевич.