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Сегодня, 19:04

Смолов — о нереализованном пенальти на ЧМ-2018: «Самая большая неудача в жизни. Травля, хейт всей страны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федор Смолов после матча со сборной Хорватии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов вспомнил о реакции болельщиков на его нереализованный пенальти в матче сборной России против Хорватии (2:2, пенальти 3:4) на ЧМ-2018.

«Этот пенальти и все, что было после него, — это моя самая большая неудача в жизни. Тот момент, когда я понимаю, что всех подвел. Разочарование, вопросы, за что мне все это досталось. Но самое сложное началось потом — травля, хейт от всей страны. Не самый приятный опыт, было сложно», — сказал Смолов в собственном подкасте Smal Talk.

Смолов первым исполнял удар в послематчевой серии пенальти. Он пробил в стиле Паненки (по центру ворот), но несильный удар отразил вратарь Даниэль Субашич. В итоге сборная России проиграла в серии и вылетела с домашнего чемпионата мира.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PcQyciIeI1E
Федор Смолов
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