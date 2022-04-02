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«За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака». Филимонов — об отношениях с бывшим клубом

Филимонов долгие годы не может устроиться на работу в «Спартак»
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Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал Sport24 об отношениях с московским клубом. Экс-футболист сборной России долгие годы не мог устроиться на работу в московский клуб.

— Неужели даже в «Спартак» не звали?

— За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака». Лишь в прошлом сезоне пресс-служба клуба пригласила меня на одно мероприятие. Это был первый звонок за 20 лет. До этого ни предложений, ни разговоров — ничего.

— Сами не пытались стучаться в клуб?

— Звонил лет десять назад, спрашивал, есть ли возможность работать — хотя бы в академии. Мне сказали, что все места заняты. Моя кандидатура даже не рассматривалась.

— Кошмар.

— Для меня это не кошмар, живу в такой ситуации уже лет десять.

— Обижаетесь на клуб?

— Что обижаться? Я же не в детском саду. У людей свое видение развития клуба и, в частности, вратарей. Не зовут и не зовут, что поделать.

В составе «Спартака» Филимонов шесть раз становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-02-filimonov-za-20-let-ne-bylo-ni-odnogo-zvonka-iz-spartaka-ya-pozvonil-mne-skazali-vse-mesta-zanyaty

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Александр Филимонов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
0

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