Филимонов долгие годы не может устроиться на работу в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал Sport24 об отношениях с московским клубом. Экс-футболист сборной России долгие годы не мог устроиться на работу в московский клуб.

— Неужели даже в «Спартак» не звали?

— За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака». Лишь в прошлом сезоне пресс-служба клуба пригласила меня на одно мероприятие. Это был первый звонок за 20 лет. До этого ни предложений, ни разговоров — ничего.

— Сами не пытались стучаться в клуб?

— Звонил лет десять назад, спрашивал, есть ли возможность работать — хотя бы в академии. Мне сказали, что все места заняты. Моя кандидатура даже не рассматривалась.

— Кошмар.

— Для меня это не кошмар, живу в такой ситуации уже лет десять.

— Обижаетесь на клуб?

— Что обижаться? Я же не в детском саду. У людей свое видение развития клуба и, в частности, вратарей. Не зовут и не зовут, что поделать.

В составе «Спартака» Филимонов шесть раз становился чемпионом России и один раз выигрывал Кубок страны.