Два русских футболиста покинули Чехию. Кто еще остался в Европе? Гид «СЭ»

Кокорин, Головин, Миранчук и еще 34 игрока.

Два российских футболиста — Максим Матвеев из «Динамо» (Ческе-Будеевице) и Евгений Назаров из «Богемианс 1905» — покинули Чехию, поскольку им не выдали рабочую визу, сообщает «Матч».

Впрочем, в нынешнем сезоне молодые защитники практически не играли — один матч на двоих. При этом в Европе все еще хватает игроков из России. Кто-то из них выступает в топ-лигах, кто-то — в турнирах уровня ФНЛ, но в любом случае наши футболисты востребованы.

Ниже — все известные профессиональные российские игроки в Европе. У списка всего несколько критериев. Футболист:

владеет паспортом Российской Федерации (подтверждено в интервью и/или в открытом источнике);

не заигран за взрослые национальные команды других стран, то есть может играть за сборную России;

представляет клуб высшей лиги за пределами стран бывшего СССР или второй лиги «большой пятерки».

Германия

Андрей Лунев

Клуб: «Байер»

Возраст: 30 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: 1 матч, 1 пропущенный мяч

До 2016 года Лунева мало кто знал. Но сильным отрезком в «Уфе» той осенью голкипер заслужил трансфер в «Зенит», а позже дорос и до заявки сборной России на ЧМ-2018. Лунев переезжал в Санкт-Петербург еще при Мирче Луческу, но и Роберто Манчини с Сергеем Семаком ему доверяли. Андрей и сейчас был бы вратарем «Зенита», если бы не сорванные прошлым летом переговоры о новом контракте: Лунев так и не договорился с клубом, а затем внезапно ушел свободным агентом в «Байер». Там вратарь весь сезон сидит за спиной у Лукаша Градецки, но один матч россиянин все-таки провел — в последнем туре группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:1).

Эдуард Левен

Клуб: «Бохум», в аренде из «Герты»

Возраст: 25 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 22 матча, 2 гола, 4 голевые передачи

У хавбека «Бохума» сибирские корни. Его родители Андрей и Ирина в 1995 году эмигрировали из России в Германию, а в 1997-м родился сам Эдуард. Всю карьеру полузащитник проводит на родине, в российскую лигу не заезжал, хотя четыре года назад СМИ активно отправляли его в «Спартак». Агент Левена Николай Гидо утверждает, что у его клиента есть российский паспорт, а значит, теоретически он может играть за сборную России. Правда, Левен больше настроен защищать цвета немецкой национальной команды. В 2017 году он сказал: «Если бы мне пришлось выбирать, то я пошел бы в сборную Германии, а не России».

Владислав Черный

Клуб: «Арминия»

Возраст: 18 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 16 матчей, 1 гол за юношескую команду «Арминии»

Родился в Магнитогорске, в раннем детстве с семьей уехал на северо-восток Германии. Занимался в школе «Падерборна», но большую часть юношеской карьеры отдал «Арминии». За самого аутсайдера бундеслиги атакующий хавбек пока не играл, но в юниорской лиге Черный почти в каждом матче получает по 90 минут.

Антон Митрюшкин

Клуб: «Динамо» Дрезден (D2)

Возраст: 26 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: 5 матчей, 8 пропущенных мячей

По юношам Митрюшкин считался большим талантом. Он выигрывал Евро (U-17) в 2013-м, отбив в финале три пенальти от итальянцев. Болельщики «Спартака» видели в Антоне номера один на долгие годы. Но Митрюшкин уже в 19 лет хотел играть, поэтому в феврале 2016-го был продан в швейцарский «Сьон». Первые полтора года прошли хорошо, но в ноябре 2017-го Митрюшкин травмировал колено — и начались проблемы. То повреждение оказалось серьезным, а россиянина еще и неправильно лечили. В итоге из карьеры Антона выпало несколько лет, а летом 2020-го он стал свободным агентом и решил перезагрузить карьеру в Германии. В дюссельдорфской «Фортуне» Митрюшкина не подпускали к основе — он лишь иногда появлялся в матчах за дубль в четвертой лиге. С этого сезона российский вратарь числится в Дрездене, но в местном «Динамо» он только второй номер.

Александр Жиров

Клуб: «Зандхаузен» (D2)

Возраст: 31 год

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 29 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Жиров уехал из России четыре года назад, когда ему было 27. До этого карьера уроженца Барнаула ничем особенным не выделялась — сменил почти десять клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, нигде не закрепился. Зато в «Зандхаузене» российский защитник — звезда. Когда Жиров здоров, он всегда в основе, а еще надевает на плечо повязку, если капитан Дикмайер не играет. Станислав Черчесов пару раз вызывал Жирова в сборную России, но он так и не дебютировал за нее. Сейчас у Александра точно мысли не о национальной команде, а о том, как сохранить «Зандхаузен» во второй бундеслиге: команда в опасной близости от зоны стыков.

Ярослав Михайлов

Клуб: «Шальке» (D2), в аренде из «Зенита»

Возраст: 18 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 10 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Михайлов родом из Пскова, в детстве уехал в Санкт-Петербург и прошел все ступени развития в академии «Зенита». Предыдущий сезон хавбек неплохо провел в молодежной лиге и еще в мае 2021-го даже не подозревал, что перейдет в «Шальке». У «Зенита» появилась возможность на год отправить в Гельзенкирхен кого-нибудь из молодых — Андрей Аршавин говорил, что «Зенит» выбирал между четырьмя футболистами, но остановился на Михайлове. И Ярослав прекрасно начал: забил уже во втором матче за «Шальке», пусть и в кубковой игре с более слабым «Филлингеном». Правда, футболистом основы полузащитник не стал, но это объяснимо: Михайлову всего 18, а «Шальке» активно сражается за возвращение в элиту. Тем не менее хавбек получает бесценный опыт, даже периодически выходя на замену.

Константин Рауш

Клуб: «Нюрнберг» (D2)

Возраст: 32 года

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 5 матчей

Рауш родился в Томской области, но в шесть лет с семьей уехал в Германию, где шла вся его карьера. В 2015 году Константин получил российский паспорт и объявил о намерении сыграть за сборную России. Желание защитника исполнилось два года спустя, а в начале 2018-го его еще и подписало «Динамо». Правда, топ-игроком ни в клубе, ни в сборной Рауш не стал — защитник ничем не выделялся на фоне конкурентов и год назад покинул родину. С лета экс-футболист сборной России числится в «Нюрнберге»: там он чаще всего смотрит матчи со скамейки запасных и лишь изредка выходит на поле на пять минут.

Италия

Александр Кокорин

Клуб: «Фиорентина»

Возраст: 31 год

Амплуа: нападающий

В сезоне-2021/22: 6 матчей

Когда-то Кокорина считали талантливым, потом скандальным, а сейчас он просто форвард-мем. Причем не только у нас, но и в Италии: нападающий «Фиорентины» в январе получил антипремию «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года». Причины насмехаться над форвардом у итальянцев есть: год назад за него заплатили «Спартаку» 4,5 миллиона евро, но он толком не играл. В текущем чемпионате Кокорин в совокупности провел на поле тайм, хотя в 1/16 финала Кубка Италии с «Беневенто» сыграл целых 76 минут. «Фиорентина» отчаянно хочет избавиться от Александра — может быть, удастся ближайшим летом. Его контракт заканчивается в июне 2024-го.

Алексей Миранчук

Клуб: «Аталанта»

Возраст: 26 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 21 матчей, 2 гола, 5 голевых передач

Один из ярчайших игроков поколения второй год пытается пробиться в основу «Аталанты», но получается с трудом. В первой половине сезона Миранчук чередовал пустые выходы на замену с просиживанием игр на скамейке запасных, а в последнее время Алексея подкосили травмы. В конце февраля мелькнул луч надежды, когда наш хавбек забил и отдал голевую передачу за полчаса матча с «Сампдорией». Но, конечно, этого мало. Контракт Миранчука с «Аталантой» действует еще два года, но есть вероятность, что летом он уйдет в аренду — например, в итальянский клуб рангом пониже.

Франция

Александр Головин

Клуб: «Монако»

Возраст: 25 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 32 матча, 3 гола, 6 голевых передач

Самый дорогой российский футболист в истории, по самым оптимистичным прогнозам, должен был за сезон вырасти в звезду мирового уровня и, может быть, перейти в топ-клуб. Но ожидания растворились в реальности — первый год «Монако» с Головиным, Фабрегасом, Фалькао и другими известными игроками бился за выживание в чемпионате Франции. Впоследствии ситуация выправилась, однако наш хавбек все еще не сделал качественный скачок. В этом сезоне ему не дают разогнаться различные травмы и ковид, от Головина мы ждем большего.

Владислав Молчан

Клуб: «Кан» (D2) / «Кан В» (D4)

Возраст: 21 год

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 13 матчей за «Кан В»

Петербуржец и воспитанник «Зенита» живет во Франции уже полтора года. В начале 2020-го капитан молодежной команды сине-бело-голубых отправился в «Енисей» и даже успел провести два полных матча в ФНЛ. Однако затем грянула пандемия коронавируса, в «Енисее» произошли масштабные перестановки, а Молчана задвинули. Защитника выручили агенты и нашли для него вариант во Франции. Правда, за «Кан» юноша еще не играл — пока он выступает за дубль в четвертой лиге. Пару раз в этом чемпионате попадал в заявку первой команды.

Испания

Денис Черышев

Клуб: «Валенсия»

Возраст: 31 год

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 15 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Безусловная звезда российского футбола, чьи жизнь и карьера тесно связаны с одной страной. Черышев родился в Нижнем Новгороде, но рос, получал образование и играет только в Испании. К сожалению, в последние годы один из лучших футболистов сборной России на ЧМ-2018 стал особенно травматичным, так что на поле выходит реже, чем хотелось бы. Текущий сезон у Черышева выходит слабым — это видно хотя бы из статистики. С сентября Денис лишь раз вышел в стартовом составе на матч ла лиги, зато у россиянина есть шанс на трофей — «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с «Бетисом». Однако остается открытым вопрос с будущим — контракт с клубом заканчивается уже летом.

Эдгар Севикян

Клуб: «Леванте»/"Атлетико Леванте" (D4)

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 11 матчей, 1 гол за «Атлетико Леванте»

Воспитанник «Локомотива» перебрался в «Леванте» в 2017 году. С того момента вингер прошел все молодежные ступени валенсийской команды и даже успел сыграть в ла лиге и Кубке Испании в прошлом сезоне. Правда, в этом Севикян играет реже, а с начала февраля даже не появлялся в заявке «Атлетико Леванте». Эдгар — футболист молодежной сборной России, но теоретически он может сменить футбольное гражданство. Федерация футбола Армении уже выходила с предложением к Севикяну.

Никита Иосифов

Клуб: «Вильярреал»/"Вильярреал В" (D3)

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 2 матча за «Вильярреал»/23 матча, 5 голов, 1 голевая передача за «Вильярреал В»

Воспитанник сразу двух московских топ-клубов: до 17 лет уроженец Мичуринска играл в академии «Спартака», а осенью 2018-го перешел в «Локомотив». На юношеском уровне вингер был настоящей звездой — выделялся и дриблингом, и скоростью, и исполнением стандартов. А еще трудолюбием: во время карантина он тренировался на лестничной площадке в своем подъезде. За «Локомотив» Иосифов успел дебютировать в Лиге чемпионов, но год назад перешел в «Вильярреал». Пока 20-летний вингер играет и забивает за дубль «субмарины», но в ноябре Унаи Эмери выпустил его на полчаса в кубковом матче с клубом шестой лиги «Виктория» — и Иосифов забил, установив окончательный счет 8:0. А в январе Никита дебютировал в ла лиге — вышел на минуту во встрече с «Мальоркой».

Португалия

Иван Злобин

Клуб: «Фамиликан»

Возраст: 25 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: 4 матча, 4 пропущенных мяча за молодежную команду «Фамиликана»

Раньше в Португалии выступал Станислав Крицюк, но с прошлого лета там остался один российский футболист. И тоже вратарь. Злобин четыре года играл за дубль «Бенфики», за главную команду провел семь матчей (но только в кубковых турнирах), а летом 2020-го отправился за практикой в более скромный «Фамиликан». Там он начал основным голкипером, но после неудачного старта чемпионата прочно сел в запас. В этом сезоне Иван тоже смотрит матчи со скамейки и лишь иногда играет за молодежку.

Швейцария

Федор Чалов

Клуб: «Базель», в аренде из ЦСКА

Возраст: 23 года

Амплуа: нападающий

В сезоне-2021/22: 10 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

В сезоне-2018/19 Чалов забил 15 мячей в РПЛ и стал ее лучшим бомбардиром. Тем же летом российский форвард мог перейти в «Кристал Пэлас» — лондонский клуб предлагал за снайпера ЦСКА 25 миллионов евро, но армейцы отказались. За два с половиной года Чалов не очень сильно прибавил, а к концу 2021 года перестал считаться безоговорочно основным в ЦСКА. Зимой форварда на полгода арендовал «Базель», и пока этот шаг выглядит правильным. У швейцарцев нет права выкупа, но это еще ничего не значит.

Шотландия

Иван Коновалов

Клуб: «Ливингстон»

Возраст: 27 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: не играл

Один из самых неординарных трансферов зимы: воспитанник подмосковного футбола Иван Коновалов перешел из «Рубина» в шотландский «Ливингстон». В Казани голкипер был основным в сезоне-2018/19 при Курбане Бердыеве, но после его ухода осел в запасе и не смог реанимировать карьеру даже в «Урале», который арендовал Коновалова прошлой весной. Все перевернулось зимой: агенты нашли вратарю вариант в Шотландии, а Виталий Кафанов написал для него рекомендацию. Амбиции у Коновалова серьезные: он хочет в АПЛ. В первые два месяца Иван сидел в запасе «Ливингстона», но время зарекомендовать себя еще есть — контракт подписан на полтора года.

Швеция

Александр Васютин

Клуб: «Юргорден», в аренде из «Зенита»

Возраст: 27 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2022: не играл

Коренной петербуржец впервые отправился за границу летом 2016 года. Тогда Васютина арендовал финский «Лахти», а сам голкипер через неделю после подписания контракта вышел в основе и забил! Шло добавленное время, когда Васютин прибежал в штрафную клуба «ПК-35» на подачу штрафного и затылком принес новой команде ничью. В ноябре 2017-го Васютина признали лучшим вратарем чемпионата Финляндии, а в 2018-м он переехал в Норвегию, где играл за «Сарпсборг» даже на групповом этапе Лиге Европы. В «Зените» его иногда подпускали к основе, но все же лучше у него получалось за рубежом. Почти весь прошлый год в «Юргордене» Васютин пропустил из-за травмы, а в этом сезоне будет возвращать себе статус первого номера.

Финляндия

Максим Рудаков

Клуб: «Хонка», в аренде из «Ростова»

Возраст: 26 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2022: 5 матчей, 4 пропущенных мяча

Петербуржец, все детство и юность провел в невских школах, в том числе в зенитовской. За сине-бело-голубых, правда, так и не сыграл, зато в 2018 году стал чемпионом Финляндии — тот сезон Рудаков провел за ХИК, в аренде из «Зенита». С начала 2020-го Максим — футболист «Ростова». За него он даже мелькнул в РПЛ прошлой весной, но номером один не стал. Зимой Рудаков вновь поехал за практикой в Финляндию и уже даже выиграл с «Хонкой» официальный предсезонный турнир — Кубок финской лиги. Только что стартовавший чемпионат Максим начал в статусе основного голкипера.

Сергей Еременко

Клуб: ХИФК, в аренде из «Спартака» Ю (Латвия)

Возраст: 23 года

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2022: 5 матчей

Фамилию Еременко отлично знают как в России, так и в Финляндии. Сергей — сын Алексея Еременко-старшего, брат другого Алексея (экс-«Сатурн» и «Рубин») и Романа (экс-«Рубин», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»). В отличие от старших, у младшего карьера только начинается, хотя к 23 годам Сергей уже сменил восемь клубов в четырех странах. Мелькал Еременко-младший и в «Спартаке-2» в 2018 году, а сейчас заново ищет себя в середняке чемпионата Финляндии. Сергей родился в Якобстаде, но за родную сборную не заигран и хочет на международной арене представлять именно Россию. Теоретически это возможно, но пока он не играет на том уровне, чтобы обратить на себя внимание Валерия Карпина.

Антон Попович

Клуб: «КуПС»

Возраст: 25 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2022: 3 матча, 1 голевая передача

Сын легендарного для всего финского футбола человека — Валерия Поповича. Отец Антона неоднократно становился лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии и до сих пор удерживает первое место по числу забитых мячей за всю историю турнира. «Хака», где долго играл Попович-старший, даже вывела из обращения номер 14 — он мог достаться только сыновьям. Как раз под 14-м номером и играл Антон в «Хаке» до начала прошлого года, а в январе 2021-го перешел в один из сильнейших клубов страны — «КуПС». С ним Попович до последнего тура боролся за чемпионство с ХИК, а в только стартовавшем сезоне собирается делать то же самое уже в статусе вице-капитана команды.

Норвегия

Никита Хайкин

Клуб: «Буде-Глимт»

Возраст: 26 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: 19 матчей, 21 пропущенных мячей

Хайкин выиграл два последних чемпионата Норвегии, а в ближайшие дни будет биться с «Ромой» Жозе Моуринью за полуфинал Лиги конференций. Осенью голкипера вызывал в сборную Валерий Карпин, хотя он пока не дебютировал. Вообще у Хайкина ярчайшая карьера: родился в Израиле, а в 14 лет очутился в академии «Челси». «Уже на второй неделе моего пребывания в Лондоне на тренировочное поле приземлился вертолет Романа Абрамовича, — вспоминал вратарь. — Ему рассказали, что в клубе появился россиянин, и он наблюдал за моей работой в течение пяти минут». В «Челси» Хайкин пробыл два года, а потом начал кружить по континенту: «Портсмут», «Рединг», «Насьонал», «Марбелья», «Мордовия», «Кубань», «Бней-Иегуда». С весны 2019-го голкипер играет в Норвегии и считается безоговорочным футболистом основы.

Польша

Илья Жигулев

Клуб: «Заглембе»

Возраст: 26 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 15 матчей, 1 голевая передача

Жигулев — полноценный воспитанник «Краснодара». Он родился в 40 километрах от краевого центра и попал в самый первый набор академии «быков» в 2009 году. Илью хвалил Сергей Галицкий, именно он в 2017 году стал первым выпускником школы «Краснодара», сыгравшим за основу на профессиональном контракте. Однако закрепиться в команде Жигулев так и не сумел: за чередой аренд последовал трансфер. Летом прошлого года польский «Заглембе» купил хавбека за 300 тысяч евро. Там он в первой половине сезона часто выходил на поле, но в последних играх в заявку не попадал.

Евгений Башкиров

Клуб: «Заглембе»

Возраст: 30 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 6 матчей, 1 гол

Башкиров стал известен задолго до того, как начал профессиональную карьеру: в 2004 году 13-летний футболист отправил видеовопрос на «Что? Где? Когда?» и обыграл знатоков! Башкиров вообще любит творчество: он пел на сцене с группой «Тараканы», исполнял песни на улицах Петербурга вместе со Шнуром, пишет стихи. В футболе воспитанник «Зенита» сделал достойную карьеру: играл за «Томь», «Крылья Советов» и «Рубин», а в 2020 году впервые уехал за границу. В «Заглембе» Башкиров сразу же стал основным опорником и был бы им сейчас, если бы не травма. Из-за нее хавбек не играет с конца сентября.

Словения

Григорий Морозов

Клуб: «Целе»

Возраст: 27 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 7 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Морозов из Ижевска, воспитанник тольяттинской академии Коноплева, но для большинства болельщиков он настоящий динамовец. Защитник с детства болеет за бело-голубых, дебютировал за них еще в 2015 году, пережил с ними и вылет из премьер-лиги, и возвращение, был заводящим на трибуне и даже ездил смотреть на драку фанатов «Динамо» и «Спартака». Однако в последнее время карьера Морозова пошла на спад, конец 2021 года он провел в «Динамо-2», а зимой отправился в Словению. В «Целе» Григория позвал экс-селекционер «Динамо» Геннадий Голубин — сейчас отец рэпера Pharaoh работает там спортивным директором. Пока защитник все время играет и даже забивает, причем два из трех голов принесли «Целе» победы.

Румыния

Евгений Шляков

Клуб: УТА Арад

Возраст: 30 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 28 матчей

До сезона-2019/20 Шляков никогда не играл на элитном уровне — брянское «Динамо», «Тюмень», смоленский «Днепр», «Волгарь», КАМАЗ... В 2019 году защитник помог «Тамбову» выйти в РПЛ, но известные проблемы клуба с финансами вынудили Шлякова в начале 2021-го отправиться на поиски нового места работы. Он выбрал неочевидный вариант — УТА из города Арад не так давно вышла в высший дивизион Румынии, но второй год подряд держится за середину таблицы. Шляков там основной левый защитник.

Хорватия

Михаил Меркулов

Клуб: «Риека»

Возраст: 28 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 6 матчей, 1 гол

Меркулов сделал себе имя в «Урале», которому отдал пять лет. Но из Екатеринбурга в 2020-м защитник уходил со скандалом: рассорился с президентом Григорием Ивановым, а после ухода в «Рубин» сравнил себя с домовым эльфом Добби из «Гарри Поттера». Иванов напоследок назвал Меркулова дебилом и заявил, что ни в каком рабстве Михаил не находился. С «Рубином» Меркулов не угадал — почти весь прошлый сезон он просидел в запасе, а летом решил круто сменить вектор карьеры. «Риека» — видный хорватский клуб, один из претендентов на еврокубки, но россиянин там проигрывает конкуренцию. В текущем чемпионате Меркулов появился в стартовом составе лишь раз, зато забил победный мяч в полуфинале Кубка Хорватии с «Осиеком».

Сердер Сердеров

Клуб: «Истра»

Возраст: 28 лет

Амплуа: нападающий

В сезоне-2021/22: 24 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Сердеров известен как «палач Валерия Карпина». Весной 2014 года тогда еще нападающий «Анжи» вышел на замену и сравнял счет на 90-й минуте матча со «Спартаком» Карпина, после чего тренера сразу отправили в отставку. Правда, в премьер-лиге Сердеров не закрепился, зато уже сделал себе пеструю карьеру в Европе: играл и в Болгарии (за софийскую «Славию»), и в Польше (за «Краковию»), и в Венгрии (за «Мезекевешд»). С августа 2021-го Сердеров выступает в Хорватии. Он уже играл там за «Интер» из Запрешича, но в этом сезоне борется за выживание с «Истрой». Сердеров выходит на поле часто, но почти всегда — с лавки.

Турция

Федор Кудряшов

Клуб: «Антальяспор»

Возраст: 34 года

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 28 матчей, 1 гол

К сожалению, фамилия Кудряшова теперь у большинства будет ассоциироваться с тем самым автоголом в матче со сборной Хорватии. Может, с этой точки зрения даже хорошо, что Федор вдали от наших радаров. В «Антальяспоре» ветерана уважают — за два с половиной года он пропустил лишь около десяти матчей и постоянно выходит то в центре, то на левом фланге обороны. Сейчас «Антальяспор» девятый — он не вылетит и вряд ли доберется до еврокубков. А в июне у Кудряшова закончится контракт. К тому времени ему уже будет 35, и возраст может стать помехой для продления соглашения.

Магомед-Шапи Сулейманов

Клуб: «Гиресунспор», в аренде из «Краснодара»

Возраст: 22 года

Амплуа: нападающий

В сезоне-2021/22: 28 матчей, 3 гола, 3 голевые передачи

Шапи стал откровением сезона-2018/19: юный форвард постоянно выходил в «Краснодаре» на замену и забивал важные голы. От уроженца Махачкалы и друга Хабиба Нурмагомедова ждали качественного скачка, но его пока нет. Вероятная причина — в ковиде. Шапи и сам так считает: в 2020 году он лежал в больнице под капельницами с 32% поражения легких и с тех пор не прогрессирует. За реанимацией карьеры полгода назад Сулейманов отправился в «Гиресунспор» — за аутсайдера суперлиги Турции российский форвард играет регулярно, хоть и не всегда в основе. Пока в чемпионате он отличился лишь трижды, но это не показатель. Весь «Гиресунспор» забивает мало: на счету лучшего бомбардира всего семь голов, и Сулейманов в команде уступает только ему.

Греция

Юрий Лодыгин

Клуб: «ПАС Яннина»

Возраст: 31 год

Амплуа: вратарь

В сезоне-2021/22: 26 матчей, 23 пропущенных мяча

В 2013 году «Зенит» купил у греческого «Ксанти» малоизвестного вратаря с российским паспортом, который сразу стал первым номером сине-бело-голубых, сменив Вячеслава Малафеева. С «Зенитом» Лодыгин выиграл чемпионат и Кубок России, со сборной ездил на ЧМ-2014 и Евро-2016, но до статуса звезды так и не добрался. В начале 2019-го голкипер покинул Петербург и стал менять клубы каждые полгода. С августа по декабрь 2020-го Лодыгин вообще был свободным агентом, но той зимой подписал контракт с греческим клубом «ПАС Яннина». В нем он с ходу стал основным, а сейчас пытается помочь команде зацепиться за место в Лиге конференций.

Кипр

Магомедхабиб Абдусаламов

Клуб: «Пафос»

Возраст: 18 лет

Амплуа: нападающий

В сезоне-2021/22: 13 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

«Пафос» — во многом русский клуб. Им владеет бизнесмен с британским паспортом Роман Дубов, креативным директором там работает экс-комментатор Михаил Моссаковский. В нападении тоже играет россиянин. Магомедхабибу (или просто Хабибу) Абдусаламову всего 18 лет, но он нередко выходит на поле за «Пафос», с которым борется за место в еврокубках. Хабиб родился в Махачкале и играл за «Родину», но всегда стремился в Европу: был на просмотре в «Барселоне», а еще должен был ехать на стажировку в «Тоттенхэм», но из-за пандемии она отменилась. Стабильно вызывается в юношескую сборную России.

Чехия

Владислав Левин

Клуб: «Словацко»

Возраст: 27 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 28 матчей, 2 голевые передачи

Левина уже можно назвать легионером-ветераном — он больше пяти лет играет в Чехии, пусть и в разных клубах. У него спортивная семья: отец Олег в юношеской сборной играл вместе с Дмитрием Хохловым, а мама Татьяна трижды выигрывала чемпионат мира в эстафете 4x400 метров. Поэтому мальчика отдали в секцию футбола аж в пять лет, хотя набор был с семи. Лёвин начинал в «Торпедо» у Андрея Талалаева, но после переезда школы в «Москву» и скорого уничтожения клуба Владислав перешел в «Динамо». В начале 2017-го Левин уехал в Чехию — уже сменил «Младу Болеслав», «Высочину» и «Богемианс», а пару месяцев назад перебрался в «Словацко». Для Владислава это повышение: клуб бьется за еврокубки, а сам он пока не пропустил ни одного матча.

Сербия

Тамирлан Джамалутдинов

Клуб: «Нови-Пазар»

Возраст: 25 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 8 матчей, 1 голевая передача

Владислав Голдин

Клуб: «Црвена Звезда»

Возраст: 18 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 8 матчей за молодежную команду «Црвены Звезды»

Босния

Рашид Чичба

Клуб: «Леотар»

Возраст: 21 год

Амплуа: защитник

В сезоне-2021/22: 5 матчей, 1 гол

Словакия

Кирилл Никитин

Клуб: «Слован» Братислава

Возраст: 18 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2021/22: 12 матчей, 3 гола за молодежную команду «Слована»