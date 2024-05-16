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Сегодня, 14:15

Источник: Сергеев может перейти в «Локомотив»

Алина Савинова
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Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» прорабатывает вариант с трансфером нападающего «Зенита» Ивана Сергеева, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, железнодорожники всерьез нацелены на подписание игрока.

Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 85 матчей, в которых отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга форвард дважды становился чемпионом России.

Контракт 29-летнего Сергеева с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Источник: Лунев может продолжить карьеру в «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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 23 1 4
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