Отправьте «Спартак-2» в ФНЛ-2

Взгляд на решение о расформировании «двойки» красно-белых.

Мнение

В понедельник красно-белые объявили, что «двойки» больше нет. Официальная позиция такова: «В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным. Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды».

Надо сказать, что «Спартак» впервые заявил об уменьшении выделяемых средств. Это очень важно, поскольку через такую призму будет оцениваться вся его финансовая политика: от трансферов до зарплат менеджеров. Теперь мы получили подтверждение — красно-белых ждут непростые времена.

Думаю, сейчас пойдет много разговоров, что можно оставить вторую команду и просто разойтись с парой легионеров с зарплатами около полутора миллионов евро, ведь годовой бюджет «двойки» — около 300-350 миллионов рублей. Действительно, так могло бы быть. Более того, этот коллектив способен приносить пользу, выступая даже не в ФНЛ-1, а в ФНЛ-2. Это ясно на примерах «Динамо-2» и «Казанки», через которые в РПЛ пробились сразу несколько серьезных футболистов: Тюкавин, Захарян, Мухин, Рыбчинский, Магкеев, Куликов, Сильянов. Список легко продолжить.

Участие в ФНЛ-2 — история более бюджетная, чем на дивизион выше. По примерным оценкам, там реально бороться за выход в ФНЛ-1, имея на сезон около 150 миллионов, просто существовать — 100 миллионов. Рублей, разумеется. Насколько мне известно, почти у всех клубов, которые завоевали путевки в «старшую» ФНЛ, объемы финансирования такие суммы не превышали.

То есть расставание с условным Кофрие и понижение в классе могло бы помочь сохранить «двойку» без серьезных передряг, но руководство не захотело. Сам по себе «Спартак-2» — структура в теории полезная, которая дала достаточно имен не только основе, но и сборным разных возрастов: от Бакаева и Максименко до Литвинова и Денисова. При этом очевидно, что вообще-то второй состав мог гораздо больше, если бы в целом спартаковская структура работала в унисон. А так прямо сейчас выходит, что основа играет в жестко утилитарном стиле, а все остальные, от академии до «Спартака-2», стараются доминировать. Это касается и схем, и структуры владения мячом, и философии. Разумеется, в этих условиях любому молодому из красно-белой вертикали стать органичным в первой команде намного сложнее.

Максимилиано Кофрие. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Более того, отсутствие нормальной координации между школой, молодежкой, «Спартаком-2» и основой — системная проблема, с которой в клубе до сих пор так и не справились. Тренеры разных возрастов по ходу чемпионата часто не могут договориться по перемещениям футболистов, что в итоге приводит к ситуациям, в которых одна команда перенасыщена, а в другой — 13 человек в заявке на матч. В этих условиях «Спартак-2» не так эффективен, потому что комплектуется воспитанниками, в системе развития которых есть оговоренные баги.

Просто когда все приходит в норму, то мы видим мощнейший результат. Как, например, у нынешнего «Краснодара», который поднял в основу половину своей «двойки» и запрыгнул в топ-4 лиги, по весне сняв скальпы сразу с нескольких топов РПЛ. По-моему, это показательно.

Кстати, у «Спартака» нечто подобное происходило с Русланом Литвиновым, Павлом Масловым и Даниилом Денисовым, которых вовремя подняли в основу и дали время на поле. Да, эти случаи все-таки частные и к общей системе отношения почти не имеющие, но от этого еще более контрастные.

«Спартак-2», как и вся вертикаль, нуждается в серьезном апгрейде, иначе «двойка» просто не нужна: молодых можно распихивать по арендам, а потом следить за прогрессом и возвращать лучших. Таланты тоже будут расти, правда, скорее по сорняковым законам и очень по-разному. Тогда как в «Спартаке-2» из этого реально было сделать управляемый процесс. Но, к сожалению, не сделали и решили вовсе закрыть, хотя идея — шикарная, которую, повторю, по силам продолжать и в ФНЛ-2 за 100 миллионов рублей ежегодно. Кажется, для клуба с годовым бюджетом в 8 миллиардов рублей (по некоторой информации, такой ожидается в следующем сезоне) — сумма реальная. Тем более в условиях, когда все стоят на пороге не только финансового, но и кадрового дефицита.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли и спортивный директор клуба Лука Каттани на матче «Спартака-2». Федор Успенский, Фото «СЭ»

С другой стороны, в расформировании «Спартака-2» есть один незаметный плюс. И даже не для красно-белых, а в целом для ФНЛ. Со спортивной точки зрения «двойки» «быков» и москвичей — команды-призраки. У них совершенно другие цели, тогда как ФНЛ-1 все-таки должна стремиться к статусу бескомпромиссного котла, в котором сражаются соискатели на выход в элитную РПЛ. Звучит помпезно, но смысл вполне приземленный. Особенно если мы продюсируем взрыв зрительского интереса к национальному футболу.

Поэтому отправка «Спартака-2» в ФНЛ-2 стала бы лучшим из всех решений. Но теперь там займутся трудоустройством футболистов, сотрудников «двойки», а еще пересмотром всей структуры подготовки в целом. У Луки Каттани и Антара Яхья появляется серьезное поле для работы и настолько же серьезная ответственность. Потому что итальянский спортивный директор историю с роспуском «Спартака-2» поддержал. Да и человека своего в академию несколько месяцев назад привел как раз Яхья.

Ну а нам остается следить за событиями. И делать выводы.

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