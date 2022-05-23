Решение о закрытии «Спартака-2» принимали Федун и Каттани

Решение о закрытии команды «Спартак-2» принимали владелец красно-белых Леонид Федун и спортивный директор клуба Лука Каттани, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, закрытие второй команды, которая выступала в ФНЛ, обсуждалось руководством «Спартака» на протяжении последнего месяца, а утром 23 мая было принято окончательное решение.

О закрытии «Спартака-2» стало известно сегодня, 23 мая. В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.