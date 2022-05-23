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«Спартак» объявил о закрытии второй команды

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
«Спартак» объявил о закрытии второй команды.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды.

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

«Дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», — сообщается на сайте.

Вторая команда была создана в 2013 году. По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.

Источник: https://spartak.com/news/2022-05-23-o_zakrytii_proyekta_spartak-2/
ФНЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
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П
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