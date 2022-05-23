«Спартак» объявил о закрытии второй команды

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил о закрытии второй команды.

Руководство красно-белых решило закрыть «Спартак-2» из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей. Таким образом, команда не примет участия в следующем сезоне ФНЛ.

«Дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды», — сообщается на сайте.

Вторая команда была создана в 2013 году. По итогам завершившегося сезона Олимп-ФНЛ «Спартак-2» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 58 очков в 38 матчах.