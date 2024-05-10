Павлюченкова не сумела выйти в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо во втором круге турнира в Риме — 3:6, 6:1, 5:7.
Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.
В следующем круге Соррибес-Тормо встретится с победительницей пары Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Кэти Бултер (Великобритания, 26).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) - 6:3, 1:6, 7:5
Новости