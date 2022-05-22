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«Пять лет жизни ушло, просили у доктора валидол...» Спасение «Торпедо», провал «Оренбурга»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футболисты «Торпедо» перед началом матча.
Фото ФК «Торпедо»
Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»
Футболисты «Оренбурга» празднуют забитый мяч.
Фото ФК «Оренбург»
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Яркие события заключительного 38-го тура первенства ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Торпедо» вернулось в РПЛ

«Торпедо» выиграло первенство ФНЛ. А ведь еще на 89-й минуте домашнего матча с «Кубанью» москвичи находились на третьем месте в онлайн-таблице. Надо отдать должное краснодарцам, которые совсем не напоминали команду, лишенную турнирной мотивации.

В первом тайме гости были ближе к голу и в итоге добились своего. Перед перерывом Абдоков прострелил с левого фланга, мяч после рикошета от Енина заскочил в ворота. Правда, хозяева довольно долго апеллировали к арбитру — по их мнению, Лаук в том эпизоде блокировал Ботнаря. Однако мяч был засчитан.

После перерыва «Торпедо» действовало уже раскованнее — счет обязывал. Нетфуллин здорово выполнил подачу со штрафного, и Кожемякин из убойной позиции не оставил шансов Нестеренко — 1:1.

Показалось, что москвичи своего уже не упустят. Ведь даже ничья выводила их в РПЛ напрямую. Не тут-то было. «Кубань» заработала штрафной, и Большаков решился на удар метров с 40. Сработало. Мяч подскочил перед Ботнарем, который, надо признать, сыграл неудачно, и оказался в сетке. 1:2.

Автозаводцы спаслись уже в компенсированное время. Шумских завалили у линии штрафной. Исполнить стандарт вызвался Прошкин — мяч после его удара попал в руку игроку гостей в «стенке». Пенальти! Померко, в отличие от форварда «Рубина» Лисаковича, не дрогнул и принес черно-белым драгоценное очко. 2:2.

Футболисты &laquo;Торпедо&raquo; на&nbsp;награждении за&nbsp;победу в&nbsp;Олимп-ФНЛ сезона-2021/22. «Торпедо» вернулось в РПЛ! Все решилось на 90-й минуте матча с «Кубанью»

— Тяжелейший матч. Все решилось на последних минутах, — признал на пресс-конференции Александр Бородюк. — Я горжусь своими ребятами! Они настоящие мужики! Признателен болельщикам, руководству клуба, которое пригласило меня тренировать такую легендарную команду. После стольких лет «Торпедо» снова будет играть в РПЛ! «Кубань» — очень хорошая команда, показывает прагматичный футбол.

Самое главное — у этого «Торпедо» есть характер. Ребята могут переломить любой матч! Конечно, пять лет жизни ушло, когда нам забили с 40 метров со штрафного... Это был огромный удар для тренерского штаба, для всей скамейки. Просили у доктора валидол. Но игроки вновь доказали, что их не сломить. Мне очень приятно работать с такими футболистами!"

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что «Торпедо» заслуженно вышло в РПЛ:

— Пожалуй, это был не лучший матч «Торпедо». Игроки были несколько зажаты, боялись допустить осечку. «Кубань», уже решившая свои задачи, выглядела более раскованной. В первом тайме краснодарцы создали больше моментов, в итоге забили. В целом все могло закончиться для автозаводцев печальнее.

Футболисты «Торпедо». Фото ФК "Торпедо"
Футболисты «Торпедо».
ФК «Торпедо»

По ходу сезона мы уже не раз отмечали, что при неброской игре «Торпедо» умеет добиваться результата, проявлять характер. В концовке игры, когда назначили штрафной за фол на Шумских, я подумал: если хозяева счет не сравняют, что же тогда будет на трибунах... Какое разочарование ждало бы болельщиков, организаторов встречи. Ведь Александр Алаев уже приехал на стадион с Кубком. Пришлось бы отменять банкет, салют и так далее. Но в этом и заключается сила этой команды, которая в столь сложный момент вытащила такую игру.

Отдельно стоит сказать о Померко. Он точно реабилитировался за свои ненужные удаления. Доказал, что обладает железными нервами. Так уверенно и хладнокровно исполнить пенальти на 91-й минуте — дорогого стоит. Тому же Лисаковичу из «Рубина» этого сделать не удалось. В итоге Померко решил судьбу всего сезона.

Считаю, «Торпедо» закономерно выиграло турнир. Команда Бородюка прошла всю дистанцию довольно ровно, стабильно, без явных спадов.

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«Мы попали в психологическую яму». Провал «Оренбурга»

«Оренбург», который слабо провел весенний отрезок чемпионата, на этот раз оступился в Астрахани. Проблемы у команды Марцела Лички начались уже в самом дебюте игры. После грубой ошибки Кеняйкина, который не удержал мяч в несложной ситуации, Бутенко протолкнул мяч в сетку.

Гости все перевернули в течение двух минут. Героем матча вполне мог стать Обухов. Сначала он опередил защитника после подачи с фланга — 1:1. А затем «Оренбургу» удалась классная атака. Фамейе прострелил, Аюпов остроумно пропустил, и у того же Обухова было время, чтобы прицелиться и с левой ноги поразить «девятку». 1:1 превратились в 1:2.

Но после этого еще недавний лидер ФНЛ почему-то успокоился и перестал создавать опасные моменты. У хозяев же сработала замена. Спустя минуту после выхода на поле Симонян пальнул метров с 25 — под перекладину! 2:2.

Гости встрепенулись, но на победу так и не наиграли. Уже в компенсированное время главный арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Волгаря», но, посоветовавшись с лайнсменом, Сельдяков свое решение поменял.

В итоге ничья. «Оренбург» стал лишь третьим, по личным встречам пропустив вперед «Факел». А «Волгарь» сохранил прописку в ФНЛ.

— Мы попали в психологическую яму, — констатировал Марцел Личка. — Когда ты лидируешь 25 туров, а потом не попадаешь напрямую в РПЛ... Должны были закрывать вопрос в домашнем матче с «Олимпом-Долгопрудным», но... После этого что-то надломилось. Сегодня подарили два гола сопернику. Мы очень мало бьем в створ ворот. Этого недостаточно. Теперь нам будет очень тяжело... Надо побыстрее забыть эту игру и биться за свою честь!

Футболисты «Оренбурга» празднуют забитый мяч. Фото ФК «Оренбург»
Футболисты «Оренбурга» празднуют забитый мяч.
ФК «Оренбург»

По мнению Щербаченко, «Оренбургу» весной не хватило куража.

— С «Оренбургом» сыграло злую шутку то, что многие досрочно отправили команду уже в РПЛ. Появилась самоуверенность: мол, своего не упустим, доедем до премьер-лиги. Игроки думали, что в какой-то момент они соберутся и решат задачу. Не вышло. В принципе, мы и «Торпедо» не особо хвалим за качество игры, и у «Оренбурга» были с этим проблемы. Но на финише сезона на первый план выходит характер.

Автозаводцы его проявили, вытащили тяжелейший матч с «Кубанью». А «Оренбург» дома не выиграл у «Олимпа», да и вчера в Астрахани я не увидел огня, куража в действиях команды Лички. Все как-то спокойно. Не складывалось впечатления, что для футболистов поединок с «Волгарем» был важнейшим в карьере.

Надо отдать должное лайнсмену. Помните, в концовке главный арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев? Но его помощник подсказал, что 11-метровый надо отменить. Хорошо, что Сельдяков к нему прислушался. В итоге это справедливое решение сохранило Астрахани место в ФНЛ и не позволило «Оренбургу» выйти в РПЛ напрямую.

Шансы «Оренбурга» против «Уфы»? В принципе, и там и там искусственное поле. Условия одинаковые. На стороне команды РПЛ то, что она выиграла в последнем туре у «Рубина», а «Оренбург» не смог победить «Волгарь». Так что я бы расценил шансы как 60 на 40 в пользу команды Стукалова.

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Характер Воронежа

«Факел» занял второе место, по личным встречам обойдя «Оренбург». Матч в Калининграде для воронежцев получился непростым. В первом тайме их спас Городовой, вытащив тяжелый мяч после удара головой Мусаева. А после перерыва все решил гол-шедевр Акбашева. 1:0 — трудовая победа команды Олега Василенко.

— «Факел», в отличие от «Оренбурга», смог вытащить из себя все, сыграть через не могу, дожать «Балтику», — подчеркивает Щербаченко. — Ведь команда Игнашевича вовсе не собиралась отбывать номер. Было видно, что калининградцы играли на победу. Не чувствовалось какого-то отпускного настроения.

Просев после возобновления сезона, «Факел» добавил, собрался, выбрался из ямы. Понравился настрой у игроков, их уверенность. Ребята давали понять: мы можем победить любого. На руку Воронежу сыграло и то, что буквально накануне клуб получил лицензию для выступления в РПЛ. Это, конечно окрылило футболистов. Та же «Алания» лицензирование не прошла, что, пожалуй, где-то подвело владикавказцев — они немного опустили руки.

Здорово, что по ходу чемпионата никто не стал менять регламент. Соблюли спортивный принцип. Во многом из-за этого мы получили такую сумасшедшую концовку. Никто не знал, кто выйдет в РПЛ до последних секунд последнего тура. Настоящая битва трех команд. Здорово! ФНЛ подтвердила, что является очень интересным турниром, за которым стоит пристально следить. Все решилось на поле. Не было каких-то подковерных игр, откровенных судейских ляпов. Несмотря на то что нас лишили еврокубков и матчей сборной, считаю, в России сохраняются увлекательные турниры — и РПЛ, и ФНЛ.

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«Часть игроков просто занималась фитнесом...» Игнашевич остается в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от «Факела» в матче 38-го тура ФНЛ (0:1) ответил на пресс-конференции на вопрос, останется ли он на своем посту. Калининградцы заняли 10-е место, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Акроном» — по 58.

— Я остаюсь в «Балтике» на следующий сезон. И для меня, и для клуба он будет определяющим. Мы постараемся качественно усилиться и быть готовыми к решению самых высоких задач. А задача — не попасть в стыки, а завоевать прямую путевку в РПЛ. Знаю, что город этого ждет. Обновим и тренерский штаб, постараемся пригласить специалистов.

Считаю, к нам должны добавиться пятеро-шестеро игроков. Причем должны быть злые, амбициозные футболисты, которые готовы пожертвовать собой ради успехов «Балтики». Я с удовольствием могу говорить про таких игроков, как Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Альшин, Попов, вы их все прекрасно знаете.

Но в «Балтике» сейчас есть и группа игроков, которая пожертвовала своим временем... Особенно весной. Футболисты, которые считают, что в этом городе, в этой команде можно в 30-32 года просто получать зарплату и заниматься фитнесом... Нам с такими не по пути, — сказал Игнашевич.

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«Торпедо» вернулось в РПЛ! Все решилось на 90-й минуте матча с «Кубанью»
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