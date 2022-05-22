«Пять лет жизни ушло, просили у доктора валидол...» Спасение «Торпедо», провал «Оренбурга»

Яркие события заключительного 38-го тура первенства ФНЛ «СЭ» обсудил с бывшим главным тренером «Балтики», «Ротора», «Мордовии» Федором Щербаченко.

«Торпедо» вернулось в РПЛ

«Торпедо» выиграло первенство ФНЛ. А ведь еще на 89-й минуте домашнего матча с «Кубанью» москвичи находились на третьем месте в онлайн-таблице. Надо отдать должное краснодарцам, которые совсем не напоминали команду, лишенную турнирной мотивации.

В первом тайме гости были ближе к голу и в итоге добились своего. Перед перерывом Абдоков прострелил с левого фланга, мяч после рикошета от Енина заскочил в ворота. Правда, хозяева довольно долго апеллировали к арбитру — по их мнению, Лаук в том эпизоде блокировал Ботнаря. Однако мяч был засчитан.

После перерыва «Торпедо» действовало уже раскованнее — счет обязывал. Нетфуллин здорово выполнил подачу со штрафного, и Кожемякин из убойной позиции не оставил шансов Нестеренко — 1:1.

Показалось, что москвичи своего уже не упустят. Ведь даже ничья выводила их в РПЛ напрямую. Не тут-то было. «Кубань» заработала штрафной, и Большаков решился на удар метров с 40. Сработало. Мяч подскочил перед Ботнарем, который, надо признать, сыграл неудачно, и оказался в сетке. 1:2.

Автозаводцы спаслись уже в компенсированное время. Шумских завалили у линии штрафной. Исполнить стандарт вызвался Прошкин — мяч после его удара попал в руку игроку гостей в «стенке». Пенальти! Померко, в отличие от форварда «Рубина» Лисаковича, не дрогнул и принес черно-белым драгоценное очко. 2:2.

— Тяжелейший матч. Все решилось на последних минутах, — признал на пресс-конференции Александр Бородюк. — Я горжусь своими ребятами! Они настоящие мужики! Признателен болельщикам, руководству клуба, которое пригласило меня тренировать такую легендарную команду. После стольких лет «Торпедо» снова будет играть в РПЛ! «Кубань» — очень хорошая команда, показывает прагматичный футбол.

Самое главное — у этого «Торпедо» есть характер. Ребята могут переломить любой матч! Конечно, пять лет жизни ушло, когда нам забили с 40 метров со штрафного... Это был огромный удар для тренерского штаба, для всей скамейки. Просили у доктора валидол. Но игроки вновь доказали, что их не сломить. Мне очень приятно работать с такими футболистами!"

Наш эксперт Федор Щербаченко считает, что «Торпедо» заслуженно вышло в РПЛ:

— Пожалуй, это был не лучший матч «Торпедо». Игроки были несколько зажаты, боялись допустить осечку. «Кубань», уже решившая свои задачи, выглядела более раскованной. В первом тайме краснодарцы создали больше моментов, в итоге забили. В целом все могло закончиться для автозаводцев печальнее.

Футболисты «Торпедо». ФК «Торпедо»

По ходу сезона мы уже не раз отмечали, что при неброской игре «Торпедо» умеет добиваться результата, проявлять характер. В концовке игры, когда назначили штрафной за фол на Шумских, я подумал: если хозяева счет не сравняют, что же тогда будет на трибунах... Какое разочарование ждало бы болельщиков, организаторов встречи. Ведь Александр Алаев уже приехал на стадион с Кубком. Пришлось бы отменять банкет, салют и так далее. Но в этом и заключается сила этой команды, которая в столь сложный момент вытащила такую игру.

Отдельно стоит сказать о Померко. Он точно реабилитировался за свои ненужные удаления. Доказал, что обладает железными нервами. Так уверенно и хладнокровно исполнить пенальти на 91-й минуте — дорогого стоит. Тому же Лисаковичу из «Рубина» этого сделать не удалось. В итоге Померко решил судьбу всего сезона.

Считаю, «Торпедо» закономерно выиграло турнир. Команда Бородюка прошла всю дистанцию довольно ровно, стабильно, без явных спадов.

«Мы попали в психологическую яму». Провал «Оренбурга»

«Оренбург», который слабо провел весенний отрезок чемпионата, на этот раз оступился в Астрахани. Проблемы у команды Марцела Лички начались уже в самом дебюте игры. После грубой ошибки Кеняйкина, который не удержал мяч в несложной ситуации, Бутенко протолкнул мяч в сетку.

Гости все перевернули в течение двух минут. Героем матча вполне мог стать Обухов. Сначала он опередил защитника после подачи с фланга — 1:1. А затем «Оренбургу» удалась классная атака. Фамейе прострелил, Аюпов остроумно пропустил, и у того же Обухова было время, чтобы прицелиться и с левой ноги поразить «девятку». 1:1 превратились в 1:2.

Но после этого еще недавний лидер ФНЛ почему-то успокоился и перестал создавать опасные моменты. У хозяев же сработала замена. Спустя минуту после выхода на поле Симонян пальнул метров с 25 — под перекладину! 2:2.

Гости встрепенулись, но на победу так и не наиграли. Уже в компенсированное время главный арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Волгаря», но, посоветовавшись с лайнсменом, Сельдяков свое решение поменял.

В итоге ничья. «Оренбург» стал лишь третьим, по личным встречам пропустив вперед «Факел». А «Волгарь» сохранил прописку в ФНЛ.

— Мы попали в психологическую яму, — констатировал Марцел Личка. — Когда ты лидируешь 25 туров, а потом не попадаешь напрямую в РПЛ... Должны были закрывать вопрос в домашнем матче с «Олимпом-Долгопрудным», но... После этого что-то надломилось. Сегодня подарили два гола сопернику. Мы очень мало бьем в створ ворот. Этого недостаточно. Теперь нам будет очень тяжело... Надо побыстрее забыть эту игру и биться за свою честь!

Футболисты «Оренбурга» празднуют забитый мяч. ФК «Оренбург»

По мнению Щербаченко, «Оренбургу» весной не хватило куража.

— С «Оренбургом» сыграло злую шутку то, что многие досрочно отправили команду уже в РПЛ. Появилась самоуверенность: мол, своего не упустим, доедем до премьер-лиги. Игроки думали, что в какой-то момент они соберутся и решат задачу. Не вышло. В принципе, мы и «Торпедо» не особо хвалим за качество игры, и у «Оренбурга» были с этим проблемы. Но на финише сезона на первый план выходит характер.

Автозаводцы его проявили, вытащили тяжелейший матч с «Кубанью». А «Оренбург» дома не выиграл у «Олимпа», да и вчера в Астрахани я не увидел огня, куража в действиях команды Лички. Все как-то спокойно. Не складывалось впечатления, что для футболистов поединок с «Волгарем» был важнейшим в карьере.

Надо отдать должное лайнсмену. Помните, в концовке главный арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев? Но его помощник подсказал, что 11-метровый надо отменить. Хорошо, что Сельдяков к нему прислушался. В итоге это справедливое решение сохранило Астрахани место в ФНЛ и не позволило «Оренбургу» выйти в РПЛ напрямую.

Шансы «Оренбурга» против «Уфы»? В принципе, и там и там искусственное поле. Условия одинаковые. На стороне команды РПЛ то, что она выиграла в последнем туре у «Рубина», а «Оренбург» не смог победить «Волгарь». Так что я бы расценил шансы как 60 на 40 в пользу команды Стукалова.

Характер Воронежа

«Факел» занял второе место, по личным встречам обойдя «Оренбург». Матч в Калининграде для воронежцев получился непростым. В первом тайме их спас Городовой, вытащив тяжелый мяч после удара головой Мусаева. А после перерыва все решил гол-шедевр Акбашева. 1:0 — трудовая победа команды Олега Василенко.

— «Факел», в отличие от «Оренбурга», смог вытащить из себя все, сыграть через не могу, дожать «Балтику», — подчеркивает Щербаченко. — Ведь команда Игнашевича вовсе не собиралась отбывать номер. Было видно, что калининградцы играли на победу. Не чувствовалось какого-то отпускного настроения.

Просев после возобновления сезона, «Факел» добавил, собрался, выбрался из ямы. Понравился настрой у игроков, их уверенность. Ребята давали понять: мы можем победить любого. На руку Воронежу сыграло и то, что буквально накануне клуб получил лицензию для выступления в РПЛ. Это, конечно окрылило футболистов. Та же «Алания» лицензирование не прошла, что, пожалуй, где-то подвело владикавказцев — они немного опустили руки.

Здорово, что по ходу чемпионата никто не стал менять регламент. Соблюли спортивный принцип. Во многом из-за этого мы получили такую сумасшедшую концовку. Никто не знал, кто выйдет в РПЛ до последних секунд последнего тура. Настоящая битва трех команд. Здорово! ФНЛ подтвердила, что является очень интересным турниром, за которым стоит пристально следить. Все решилось на поле. Не было каких-то подковерных игр, откровенных судейских ляпов. Несмотря на то что нас лишили еврокубков и матчей сборной, считаю, в России сохраняются увлекательные турниры — и РПЛ, и ФНЛ.

«Часть игроков просто занималась фитнесом...» Игнашевич остается в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после поражения от «Факела» в матче 38-го тура ФНЛ (0:1) ответил на пресс-конференции на вопрос, останется ли он на своем посту. Калининградцы заняли 10-е место, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Акроном» — по 58.

— Я остаюсь в «Балтике» на следующий сезон. И для меня, и для клуба он будет определяющим. Мы постараемся качественно усилиться и быть готовыми к решению самых высоких задач. А задача — не попасть в стыки, а завоевать прямую путевку в РПЛ. Знаю, что город этого ждет. Обновим и тренерский штаб, постараемся пригласить специалистов.

Считаю, к нам должны добавиться пятеро-шестеро игроков. Причем должны быть злые, амбициозные футболисты, которые готовы пожертвовать собой ради успехов «Балтики». Я с удовольствием могу говорить про таких игроков, как Мещанинов, Остоич, Кашчелан, Альшин, Попов, вы их все прекрасно знаете.

Но в «Балтике» сейчас есть и группа игроков, которая пожертвовала своим временем... Особенно весной. Футболисты, которые считают, что в этом городе, в этой команде можно в 30-32 года просто получать зарплату и заниматься фитнесом... Нам с такими не по пути, — сказал Игнашевич.