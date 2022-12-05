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5 декабря, 15:00

«Не скрывал, что хотел бы поиграть в Турции. Летом были варианты за границей». Дзагоев — о «Рубине», Слуцком, ЦСКА и фаворитах ЧМ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
Футболисты сборныз Испании и Японии после матча.
Фото Reuters
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Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев дал интервью «СЭ».

Почему «Рубин» не доминирует в первой лиге? Мнение Дзагоева

— Вы ушли в отпуск на мажорной ноте. Обыграли крепкий «Нефтехимик», забили красивый гол. Какие чувства сейчас испытываете?

— В отпуск всегда лучше уходить на мажорной ноте. Победа создает хорошее настроение, особенно в первые дни. Само собой, забивать тоже приятно. Конечно, хотелось бы побольше голов и ассистов. Это мой второй гол за «Рубин», потихоньку набираю обороты. В июле и августе я тренировался в индивидуальном режиме, отпуска у меня не было, потом присоединился к казанцам. Конечно, подустал за это время морально и физически, сейчас хочется просто отдохнуть.

— Как бы вы оценили первую часть сезона для «Рубина»? Третье место в таблице — все закономерно?

— И мне, и всем ребятам в команде хотелось большего. Думаю, все ожидали, что «Рубин» будет идти на первом месте. Первая лига сложная, но последнее время в отдельные — я бы даже сказал большие — отрезки у нас уже что-то получалось. Это матчи со «СКА-Хабаровск», «Краснодаром-2», «Енисеем». Да, с «Енисеем» была только ничья, но видно, что рисунок игры уже преображался. Конечно, третье место — не то, которое должен занимать «Рубин».

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— Вашу команду из-за состава называли «галактикос», но не сказать, что во многих матчах вы доминировали. Не было феерии. Почему?

— Я же говорю, это сложная лига. Однозначно тут больше беготни. Смотрел после игр показатели Instat — пробег у всех всегда был большой. В отдельных матчах было видно, что мы доминировали, при этом счет не обязательно должен быть 4:0, 5:0. В ЦСКА мы могли выиграть только 1:0, но владеть преимуществом весь матч — было понятно, что победа за нами. И в «Рубине» это стало проявляться все больше и больше. Но не надо забывать о том, что многие игроки, и я в том числе, пришли три-четыре месяца назад. Что можно за это время наработать? Если кто-то скажет, что за три месяца построит идеальную игру и будет доминировать, — это неправда. Даже в ЦСКА, когда там были Думбия, Хонда, Вагнер, Тошич и все-все-все, на это требовалось больше времени. Да, мы могли набирать очки и моментами показывать хорошую игру, но стабильно доминировать команда смогла примерно через год, даже с такими футболистами. А тут многие пришли совсем недавно — требуется время, чтобы все наладить. Но, повторюсь, последнее время на отдельных, больших отрезках у нас появилось это доминирование.

Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уход Слуцкого

— К чему вам сложнее всего привыкнуть в первой лиге?

— Конечно, болельщиков меньше. Ну и беготни много — от того, что много потерь. Уровень ниже, чем в премьер-лиге, — это однозначно.

— Почему Леонид Слуцкий решил уйти? Вам так и не удалось его отговорить?

— Леонид Викторович — тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек. Викторыч так решил — значит, были свои причины. Отговаривать — это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода.

— Вы приходили в «Рубин» к этому тренеру. Теперь его нет. Осталась ли у вас мотивация выступать за казанцев?

— Когда Леонид Викторович позвонил и позвал в «Рубин», я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил. Но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация. Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал. У меня контракт до конца сезона, сейчас отпуск, а дальше соберемся на сборы — там будет понятно, как руководство видит меня в дальнейшем. Пока никаких разговоров не было, я отдыхаю и даже не думаю об этом.

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За 90 минут пробегаю по 12,5 километра

— Как ощущали себя физически в первой части сезона? Показалось, что вам довольно легко все дается. Давно так себя не чувствовали?

— На самом деле да, физически я был очень хорошо готов — за последние четыре года это однозначно моя лучшая форма. Я уже говорил, что с июля занимаюсь с тренером-реабилитологом ЦСКА Игорем Степановым, мы с ним все отслеживали, готовились. Я каждый день скидывал ему данные из «Рубина» и делал все, что он говорил.

— Например?

— Условно, делаем силовые на ноги — увеличиваются одни показатели, работаем на верхний плечевой пояс — другие. Буквально на днях он мне прислал, какие данные у меня были год и два назад, какие — сейчас. Это небо и земля. Я чувствовал это и на тренировках, и в матчах — я по 90 минут играл и пробегал за это время 12,5 километра. Спринтовые показатели тоже улучшились. Наша работа дает плоды, и я собираюсь продолжать в том же духе.

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— Правда, что вы ежедневно пьете около пяти литров воды? Как это возможно? Не ложитесь спать после 23.00? От чего отказались в еде?

— Да, это правда. Летом вместе с тренировками может доходить и до семи литров в день. Я как-то посчитал: пока до базы ЦСКА доехал, выпил пару литров воды, на тренировке — около трех, тогда очень жарко было, и потом до вечера еще два. Воду нужно пить обязательно, четыре-пять литров в день — это в принципе норма для спортсмена.

Сон — самое важное для восстановления футболиста. Ежедневно нужно спать по восемь-десять часов, а не так, что в один день лег в два часа ночи, а перед игрой в 22 — все, типа подрежимил. Так не должно быть. Я каждый день ложусь с 22 до 23 минимум на восемь часов, но в идеале на девять-десять, чтобы хорошо восстановиться. С питанием тоже все стабильно — вес хорошо держится. Когда много тренируешься, ты должен достаточно есть, чтобы энергия восполнялась. На ночь у меня казеиновые протеины, но не буду сейчас все здесь рассказывать. Режим, сон, питание — это основа режима не только для меня, но и для каждого футболиста. Чем раньше ты это поймешь, тем лучше.

Полузащитник "Рубина" Алан Дзагоев. Фото ФК "Рубин"
Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев.
ФК «Рубин»

Летом мог перейти в зарубежный клуб, но активизировалось много агентов

— А в отпуске что-то меняется?

— Нагрузки — нагрузками, но нужно давать организму расслабиться. Хочу забыть о футболе на пару недель, чтобы с новыми силами и эмоциями продолжить ту работу, которая была до этого. Жить постоянно в одном и том же режиме — стресс для организма, нужно соскучиться. Мы уже разговаривали со Степановым — сейчас я две недели полностью отдыхаю. Да, прогулки, велосипед, плавание — это само собой, но никаких серьезных нагрузок. А 15-16 декабря начинаю подготовку к сборам. Есть время работать, а есть время, когда нужно отдохнуть морально и физически.

— У вас были варианты за границей этим летом?

— Да, летом были варианты за границей. Команду не буду называть, но я был уже на низком старте. Не получилось, потому что сразу много агентов активизировалось. Не уверен, но, думаю, отчасти это так.

— Хотели ли бы попробовать свои силы, например, в Турции? Или на Кипре, как Кокорин?

— Я и не скрывал, что хотел бы поехать играть в Турцию. Так и остается. Посмотрим, я спокоен: будет вариант, устраивающий и меня, и «Рубин», — рассмотрю. Нет — буду дальше тренироваться и играть на том же уровне, на котором начал, здесь. Со всей серьезностью и всеми силами отдаваться команде.

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С таким составом ЦСКА должен уверенно идти на втором месте

— За ЦСКА вы наверняка следите. Что скажете о первой части чемпионата? На что будут претендовать армейцы в этом сезоне?

— Да, слежу. Смотрел те матчи, которые мог. Видел, что начали сезон очень хорошо, но в конце сдали то ли физически, то ли по другой причине. ЦСКА чуть-чуть подкачал и, конечно, сейчас находится не на том месте, на котором должен. Я считаю, что с таким составом команда должна уверенно идти на втором месте.

— С Набабкиным часто общаетесь? Самое смешное СМС или звонок, который от него поступил, за то время, что вы играете в «Рубине»?

— Да, мы постоянно на связи, созваниваемся, не пропадаем (улыбается). Но чего-то смешного от него сейчас не вспомню.

— За кого болеете на чемпионате мира? Почему?

— Я с детства болею за сборную Бразилии, и сейчас ничего не изменилось. Смотрел их матчи в группе, выглядят достаточно уверенно. Для меня бразильцы — главные претенденты на чемпионство. Еще испанцы и французы хорошо смотрятся. Вот эти три команды пока выделю.

Футболисты сборныз Испании и Японии после матча. Фото Reuters
Футболисты сборныз Испании и Японии после матча.
Фото Reuters

Испанцы не специально проиграли японцам!

— Как для себя объяснили вылет сборной Германии?

— Для нее это огромная неудача. Но хочется выделить и японцев — они достойно смотрелись в матче с немцами в первом туре. Не сказать, что доминировали, но сыграли очень организованно. Германия хорошо начала, но Япония забила дважды, а потом качественно оборонялась.

— Допускаете, что Испания в параллельном матче не особо упиралась против японцев, чтобы в 1/8 финала попасть на Марокко?

— С уверенностью могу сказать, что это было не специально (смеется). Я смотрел этот матч — испанцы, как и немцы, хорошо начали против Японии. Вряд ли они думали о сопернике в плей-офф, потому что могли вообще остаться за бортом, если бы Коста-Рика в третьем туре обыграла Германию. В какой-то момент так и было: Япония вела 2:1, а параллельно Коста-Рика с тем же счетом выигрывала у Германии. Правда, немцы быстро отыгрались. Нужно отдать должное японцам — они победили и не так много позволили создать испанцам, не дали им показать свой лучший футбол.

— О чем подумали, когда Саудовская Аравия, которую вы обыгрывали на ЧМ-2018, победила Аргентину?

— Я тогда сыграл всего двадцать минут. Понятно, что счет был 5:0, но не почувствовал, что это очень слабая сборная, которая заслуживала такого поражения. Это играющая команда — если честно, я не удивлен победе над Аргентиной. Не смотрел матч, только обзор — по большей части Аргентина доминировала, а у Саудовской Аравии, насколько я помню, было два удара — два гола. Но второй матч они играли с Польшей и уж точно не заслуживали поражения. Можно сказать, возили поляков и должны были выигрывать, просто не получилось забить, а второй гол сами поднесли им на блюдечке. Жаль, что Саудовская Аравия не вышла из группы. Меня они порадовали: есть рисунок игры, все бегут, все на хорошем кураже.

Решающий голевой пас Каору Митомы (№ 9) в&nbsp;матче Японии и&nbsp;Испании (2:1) в&nbsp;Дохе на&nbsp;стадионе &laquo;Халифа&raquo; 1&nbsp;декабря. Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

Месси или Роналду?

— Кто станет лучшим игроком этого турнира?

— Сейчас выделяются Мбаппе и Винисиус, но посмотрим ближе к полуфиналам. Кто больше себя проявит, тот и станет лучшим игроком чемпионата.

— Кто лично для вас более великий — Месси или Роналду?

— Если нужно выбрать одного, то я всегда отдавал предпочтение Месси. Но однозначно оба — великие игроки нашего времени и еще долго ими останутся, даже когда закончат с футболом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Алан Дзагоев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
6
23
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
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Арсенал Т

 8
П
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Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

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Алания

 6
И К Ж
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Шинник

 18 1 2
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 18 1 1
Младен Кашчелан

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Балтика

 16 1 5
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