В «Рубине» смена власти: Сайманов может уйти вслед за Слуцким. Клуб снова станет государственным?
15 ноября «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Уткульбаев, с которым команда одержала две победы — над «Уфой» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).
При этом есть вероятность, что перестановки в клубе не ограничатся только сменой тренера — в ближайшее время ожидаются серьезные изменения в руководстве.
По данным «СЭ», после пяти лет работы пост генерального директора может покинуть Рустем Сайманов.
Почему Сайманов близок к уходу из «Рубина»?
Слухи о том, что в «Рубине» грядут перестановки в руководстве, ходили еще осенью, когда команда буксовала в первой лиге, а болельщики писали петиции на имя президента Татарстана Рустама Минниханова с требованием уволить Слуцкого.
Но тогда казалось, что сменой тренера дело и ограничится. В итоге Леонид Викторович сам подал в отставку, не доиграв два оставшихся матча в году. А Сайманов назначил Уткульбаева, который, несмотря на две победы, так и не дождался полноценного назначения. На паузу «Рубин» ушел без четкого понимания, кто в январе повезет команду на сборы в Турцию.
На днях экс-тренер «Сочи» Вадим Гаранин сообщил, что на него выходили из казанского клуба, но в переговорах возникли «нюансы, которые пока не позволяют принять решение».
Нюансы, о которых говорил Гаранин, — неопределенная ситуация с Саймановым. Именно он разговаривал с тренером, но может отойти от управления клубом. По информации «СЭ», ситуацией в «Рубине» недовольны в высшем руководстве Татарстана.
Одна из причин вероятной смены власти — у «Рубина» в следующем году истекает спонсорский контракт с СИБУРом, который вряд ли будет продлен. Речь идет о сумме около 2 миллиардов рублей в год. Частный клуб в таком случае может сменить форму собственности и снова стать муниципальным, как и было до 2017 года.
По данным «СЭ», велика вероятность, что «Рубин» вернется под управление и финансирование республики. В таком случае в руководстве клуба будет фигура от правительства, а не Сайманов, который собирал чемпионский «Рубин» в 2008/09, а в 2017-м вернулся в Казань вместе с Курбаном Бердыевым после работы в «Ростове».
Менеджеру стоит отдать должное: в свой первый год управления клубом он спас «Рубин» от банкротства и несколько лет избавлялся от долгов по старым трансферам. А в условиях небольшого бюджета и ограничений даже смог собрать качественную команду, которая вышла в еврокубки. Вероятно, если бы не европейские санкции, Сайманов вместе со Слуцким продолжили работать.
Кто заменит Сайманова и что будет с клубом?
В этом году «Рубин» впервые за 20 лет вылетел из РПЛ, но не блистает и в первой лиге — формальный повод для недовольства ситуацией у властей был. Все-таки футбольный клуб — флагман республики, а негативный фон вокруг команды и ее результатов отождествляется и с Татарстаном.
При этом на текущий момент «Рубин» — это частный клуб, акции которого принадлежат Рустему Сайманову. Юридически он — собственник клуба. Но спонсирует «Рубин» компания СИБУР — в прошлом году холдинг после поглощения ТАИФа (другой спонсор клуба, который управлял «Рубином» с 2017 года) взял на себя обязательства по формированию бюджета «Рубина». Компания не встревала в управление клубом и не претендовала на то, чтобы управлять им. Источники «СЭ» отмечают, что смена власти в «Рубине» инициирована именно руководством республики.
То есть «Рубин» может вернуться к структуре управления с попечительским советом, который ранее возглавлял президент Татарстана Рустам Минниханов. Все ключевые решения (в том числе по кадровым изменениям и утверждению бюджета) до 2017 года принимались по итогам собрания попечителей. А после — уже самим Саймановым: в 2019-м он пригласил Слуцкого и в целом самостоятельно принимал решения по формированию команды.
Однако за пять лет частного управления клуб не добился стабильности в результатах и не обрел финансовую независимость. Поэтому в Татарстане видят в качестве решения проблем постепенную смену власти и формы собственности. Особенно в условиях, когда после санкций УЕФА соответствие критериям финансового фэйр-плей не имеют смысла.
«Рубин» уже получал еврокубковый бан за нарушение ФФП в 2018 году — клуб был под санкциями и вынужденно менял форму управления, чтобы оздоровить финансовую ситуацию. Теперь в Татарстане решили вернуть все, как было в чемпионские годы — отдать клуб под крыло правительства.
Вероятно, новым руководителем «Рубина» станет крупный чиновник Татарстана. «РБ Спорт» называет кандидатуру главы УФНС по республике Марата Сафиуллина. По данным «СЭ», есть и другие кандидаты на эту роль из числа государственных деятелей.
Вероятно, изменения начнутся уже в январе: «Рубину» предстоит сформировать руководство, определить дальнейшую стратегию и выбрать главного тренера, который будет возвращать команду в премьер-лигу.
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|Балтика
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3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
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4
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|9
|7
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|34
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5
|СКА-Хаб.
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|9
|6
|5
|38-23
|33
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6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
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7
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|8
|7
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|Волгарь
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|8
|6
|6
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|30
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9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
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10
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|7
|6
|7
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|27
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|6
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|6
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12
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|20
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|7
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|4
|10
|6
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|22
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14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
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15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
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16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
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17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
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18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
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Акрон – Краснодар-2
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Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
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Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
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Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
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Енисей – Волгарь
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|5.03
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|5.03
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|5.03
|00:00
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Кубань – Рубин
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|5.03
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|Ж
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|1
|2
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|1
|1
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