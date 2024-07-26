Чистяков: «Наверное, у болельщиков «Зенита» будет отвращение к Соболеву»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как в коллективе примут форварда «Спартака» Александра Соболева, если он перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

В ноябре 2022 года Соболев поучаствовал в массовой драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня такое отвращение было к этому человеку, я думал — не мой человек. А сейчас он мой друг. Поэтому загадывать что-то не вижу. Наверное, конечно, у болельщиков будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет», — сказал Чистяков в видео Youtube-канала «СБГ Шоу».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.