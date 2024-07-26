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Чистяков: «Наверное, у болельщиков «Зенита» будет отвращение к Соболеву»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Массовая драка в матче «Зенит» — «Спартак» в 2022 году.
Фото Известия

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как в коллективе примут форварда «Спартака» Александра Соболева, если он перейдет в клуб из Санкт-Петербурга.

В ноябре 2022 года Соболев поучаствовал в массовой драке между игроками «Зенита» и «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Время покажет. У меня есть друг. Когда мы с ним познакомились, у меня такое отвращение было к этому человеку, я думал — не мой человек. А сейчас он мой друг. Поэтому загадывать что-то не вижу. Наверное, конечно, у болельщиков будет отвращение. Некрасиво он поступил. Есть какой-то осадок. Но, повторюсь, время покажет», — сказал Чистяков в видео Youtube-канала «СБГ Шоу».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Источник: «СБГ Шоу»
Александр Соболев
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

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