«Не хотел уезжать из «Рубина» весной. Не мог повернуться спиной к тем, кто в меня поверил». Интервью защитника сборной Туниса Тальби

Обозреватель «СЭ» поговорил с бывшим футболистом казанского клуба, который отыграл 90 минут в ничейном матче с Данией (0:0).

В марте сказал руководству, что оно может на меня положиться

Прошло больше часа после ничьей сборных Дании и Туниса на стадионе Education City. Все коллеги из смешанной зоны уже разбрелись, все скандинавы блеснули удивительной после 0:0 (где они считались явными фаворитами) любезностью, подходя к журналистам сами и подолгу с ними разговаривая.

Группами тянулись к выходу с арены удовлетворенные африканцы, за которых болел весь стадион, что и неудивительно — в Катаре постоянно живут под триста тысяч их соотечественников.

Монтассар Тальби (№3) в матче Дания — Тунис на ЧМ-2022. Фото Reuters Фото Reuters

Человека, которого я ждал, все не было. Он появился последним, когда разошлись уже и самые терпеливые, остались же мы с парой тунисских коллег. Ждал я не зря — 24-летний Монтассар Тальби, экс-футболист «Рубина», а ныне основной центральный защитник французского «Лорьяна», сыгравший 15 матчей в чемпионате лиги 1, не только согласился поговорить, но и, как оказалось, блестяще владеет английским.

А главное, готов на мировом первенстве вспоминать о российском периоде своей карьеры, что вообще-то случается крайне редко. В 99 процентах случаев люди ограничиваются какой-нибудь парой фраз, а потом говорят: я, мол, сейчас в сборной, на чемпионате мира, давайте это и обсуждать. Мы же разговаривали шесть минут один на один (для микст-зон — время невозможное), и почти все это время — о «Рубине».

...Осколки бывшего легионерского корпуса РПЛ разлетелись по зарубежью, и некоторые из них долетели до ЧМ. Тальби — один из самых «свежеуехавших»: это произошло в июле, в летнее трансферное окно. Он стал единственным основным игроком казанцев, который испил чашу вылета из премьер-лиги до дна, а потом был официально продан, а не приостановил действие контракта. Еще можно вспомнить Оливера Абильдгора, но тот перенес тяжелую травму и на тот момент просто не был востребован. Для Тальби же это осознанное решение.

— Конечно, в тот момент у меня имелись предложения, особенно из Турции, — сказал мне Монтассар. — Трансферное окно там в марте еще оставалось открытым. Но я был очень благодарен «Рубину» — он придал мне уверенности. У меня возникали трудности с карьерой незадолго до чемпионата мира (в итальянском «Беневенто» весной 2021 года Тальби вообще не выходил на поле. - Прим. И.Р.), и клуб из Казани мне очень помог.

Когда я понял, что наша лодка тонет, то не хотел уезжать. Я такой, таковы мои ценности. Коллектив оказался в по-настоящему сложной ситуации — понимал это и, хотя варианты возникали, не хотел уходить. Сказал руководству, что на меня можно положиться. Действовал контракт, я его соблюдал и намеревался помочь «Рубину». К сожалению, не смог сделать это так, как казанцы того заслуживали. Такая команда не должна вылетать. Но что есть, то есть. Это судьба. Однако я не мог повернуться спиной к людям, которые поверили в меня и придали уверенности!

Монтассар Тальби в «Рубине». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слуцкий — замечательный тренер

Тальби до сих пор не может забыть сверхдраматичную концовку последнего матча за «Рубин» в 30-м туре РПЛ с «Уфой» 21 мая этого года, когда именно Тальби почти спас казанцев от вылета, в добавленное время заработав пенальти после фола Остона Урунова. Виталию Лисаковичу оставалось только реализовать 11-метровый, но белорус этого не сделал — сработало «проклятие селфи», изображенного белорусом после точного удара с точки, когда форвард открыл счет.

О таких нюансах, как-то селфи Лисаковича, мы с Тальби в Катаре, конечно, не говорили. Но при упоминании самой встречи его лицо исказилось такой гримасой, что, казалось, это произошло только что.

— Да, возможно, это худшее воспоминание за всю мою карьеру. Особенно пенальти, назначенный на последней минуте. Мы остались бы, если бы тогда случился гол. Сказать, что это болезненно, — значит не сказать ничего. Мне было сложно переключиться с этого. Но уверен, что «Рубин» в этом сезоне вернется в РПЛ.

Я продолжаю общаться со многими футболистами, людьми, которые там работали. Сейчас благодаря социальным сетям ты можешь оставаться с ними в контакте — вот и переписываемся. Они мне желали удачи на чемпионате мира.

— А Слуцкий?

— Сюда не писал. Но когда я ушел, Леонид спустя некоторое время прислал сообщение, и мы остаемся на связи. Недавно видел новости, что он ушел из «Рубина» (интересный момент: Монтассар узнал об этом сразу, хотя информация об отставке появилась уже во время подготовки сборных к ЧМ-2022. - Прим. И.Р.). У меня о Слуцком приятные воспоминания, работа с ним — отличный опыт. Это замечательный тренер, и я рад, что был его игроком на протяжении сезона. Многое узнал от него и желаю всего наилучшего. Думаю, в течение нескольких дней пообщаемся.

— Чему конкретному вы научились у Слуцкого?

— Узнал многие тактические детали. Леонид очень большое внимание уделяет футбольным мелочам. Мы смотрели много видео, тщательно их разбирали — и я чувствовал, что могу у него развиваться. Когда сезон начался, «Рубин» выглядел хорошей командой, где я рос, много всего почерпнул и стал более сильным.

Однако из-за решения ФИФА о приостановке контрактов мы потеряли много иностранцев. Получилась тяжелая концовка чемпионата, и, к сожалению, не удалось сохранить место в РПЛ. Сейчас слежу за «Рубином», кажется, он идет на третьем месте в своей лиге (Тальби прав. - Прим. И.Р.).

Весной я остался. Летом Казань ответила взаимностью

18 июля «Рубин» продал Тальби в «Лорьян» за полтора миллиона евро. Команда сенсационно идет на пятом месте в лиге 1, опережая «Монако», «Лилль», «Лион» и «Ниццу» и потерпев поражения лишь в трех встречах из 15, а Монтассар в ней — твердый футболист стартового состава, не пропустивший ни одной игры. Спрашиваю его, мог ли он остаться с «Рубином» в ФНЛ.

— В тот момент я на самом деле хотел уйти, поскольку знал: впереди — Катар, важные матчи в составе сборной. Поэтому мне важно было остаться в высшем дивизионе хорошей лиги. В «Рубине» меня тоже поддержали — ведь весной я остался, чтобы помочь клубу. Мне ответили взаимностью после окончания сезона. Поэтому хочу поблагодарить казанцев.

Я счастлив. Сейчас выступаю в сильном чемпионате, хорошей команде. Очень сильно ждал этот ЧМ, первый в моей жизни. Это моя детская мечта. Я подошел к турниру почти в лучшей форме. Спасибо, «Рубин»! Больше всего желаю, чтобы он вернулся в РПЛ. Никогда не забуду всего, что люди, которые там работают, тренируют, играют, сделали для меня. Они классные!

Монтассар Тальби в сборной Туниса на ЧМ-2022. Фото AFP Фото AFP

Задача в Катаре — выйти из группы

Здорово начал Тальби и ЧМ-2022. Провести в стартовом матче на поле 90 минут и не пропустить ни одного мяча от мощных датчан (от которых сборная России год назад, напомню, получила на Евро четыре — пусть и в Копенгагене) дорогого стоит. Защитник говорит:

— По правде говоря, мы знали, что Дания — один из фаворитов группового этапа. Но мы сыграли довольно хорошо. Видел, что почти весь стадион болел за Тунис. Это просто невероятная поддержка! И поэтому важно провести хороший матч, что мы и сделали.

У нас возникали даже шансы на победу, но это не удалось. И все же главное, что не уступили. Мы извлечем уроки из этой встречи. Будем прибавлять в уверенности и, думаю, подойдем к Австралии еще более сильной командой.

— Перед вами Саудовская Аравия оставила с нулем очков Аргентину. Это стало для вас дополнительным мотивирующим фактором, может, придало веры в то, что все реально?

— Думаю, да. То, что аравийцы сделали, — прекрасно. Смотрели часть их игры, знали результат. Гордимся ими. Очень надеюсь, что они смогут выйти из группы.

— А вы?

— Это наша главная цель. Станем выкладываться без остатка, чтобы добиться этого.

...Это был вроде и не очень большой, но душевный разговор. Футболист из Северной Африки пробыл в России всего год, но видно, что приехал не срубить легких денег, а проживать каждый день по-настоящему. Он и говорил выкладываясь — быстро, эмоционально.

И грустно улыбнулся в конце. Потому что понимал: его история в «Рубине» не имела хеппи-энда. Для этого не хватило забитого пенальти, который он, единственный оставшийся в команде здоровый легионер, в добавленное время с «Уфой» и заработал.

Хочется, чтобы с Тунисом, крепкой сборной, выступающей в Катаре при мощнейшей поддержке болельщиков, у него все сложилось намного лучше.