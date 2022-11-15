Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

15 ноября, 16:15

Слуцкому можно поставить памятник. Но есть нюанс — в работе тренера шесть лет провалов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Рубин» (Казань)
1/2
Константин Алексеев — об уходе 51-летнего специалиста из «Рубина».

У Леонида Слуцкого много положительных качеств. Он невероятно работал в детском футболе, воспитав в глубинке двух полуфиналистов Евро-2008 — Дениса Колодина и Романа Адамова. Три чемпионства и два Кубка России с ЦСКА — тоже очень круто. Леонид Викторович выводил сборную России на Евро-2016. Великолепно проявлял себя в различных юмористических роликах, делая наш футбол добрее. А за школу и построенный для детей стадион в Волгограде ему вообще памятник можно ставить при жизни. Ведь все это сделано на личные или привлеченные под свое имя средства.

Есть только одна маленькая проблемка — с тренерством в последние шесть лет совсем беда.

Леонид Слуцкий. Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше

Выступление на том самом ЧЕ обернулось катастрофой. Во Францию приехала не команда, а просто набор разных людей, что вылилось во внутренние конфликты и даже в драку на тренировке между Романом Широковым и Павлом Мамаевым. А на решающий матч с Уэльсом Слуцкий почему-то решил выпустить всех возможных креативщиков, совсем забыв о том, что кто-то должен еще и обороняться.

Провал в Англии. Перед «Халлом» ставилась задача вернуться в АПЛ, но спустя полгода россиянин оставил клуб на 20-м месте в чемпионшипе.

Не принес счастья и опыт в «Витессе». Все полтора года ходили разговоры о возможной отставке, а закончилось дело пятью поражениями подряд.

Леонид Слуцкий. Фото ФК "Рубин" (Казань)
Леонид Слуцкий.
ФК «Рубин» (Казань)

История же «Рубина» перед глазами — вылет в ФНЛ коллектива, который претендовал на звание одного из топов РПЛ. Притом что в Казани тратили по 6-7 миллионов на Дрейера, Хакшабановича, Игнатьева.

Да, можно говорить о массовом отъезде легионеров прошлой весной. Но, во-первых, эта проблема коснулась многих. Во-вторых, даже с учетом ушедших у Слуцкого оставался боеспособный состав точно не под вылет. А в-третьих, кризис начался раньше, а тогда только продолжился. Печально выглядели казанцы и с еще не уехавшими иностранцами.

При этом Леониду Викторовичу создали едва ли не идеальные условия. Даже спортивный директор пришел в связке с ним — Олег Яровинский. А поддержке со стороны гендиректора Рустема Сайманова позавидовал бы любой тренер. Однако все пошло прахом, и даже в первой лиге, несмотря на довольно высокое четвертое место, «Рубин» потряхивает.

Леонид Слуцкий. Слуцкий назвал «Рубин» лидером лиги по статистическим показателям в атаке. Так ли это?

По данным «СЭ», Слуцкий ушел без неустойки, это стало его условием при подписании контракта. Человеческими качествами Леонида Викторовича в очередной раз можно восхититься. Но вот с тренерскими методиками точно надо что-то делать.

Он же наверняка вернется в РПЛ. Его пригласит «Краснодар»? Или «Сочи»? Или кто-то еще? В любом случае для тренера это будет решающий вызов. После еще одного провала может последовать забвение.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
36
220
Читайте также
«Исторический день, можно писать книгу»: тренер возобновил карьеру и впервые сыграл в КХЛ
«Взял бы пистолет и расстрелял вас». Как сменщик Лобановского провалился в киевском «Динамо»
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова
Главный тренер «Ахмата» Ташуев: «Нужно уважать «Зенит», но никак не бояться»
Габулов о работе Федотова в ЦСКА: «Нужно было оставлять Березуцкого»
Габулов о лучших вратарях РПЛ: «Акинфеев — первый, Селихов — второй»
Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова
В «Трабзонспоре» опровергли новость об интересе к Сычевому
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
20.11 00:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 00:00
Родина – Велес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 14 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости