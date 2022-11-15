Слуцкому можно поставить памятник. Но есть нюанс — в работе тренера шесть лет провалов

Константин Алексеев — об уходе 51-летнего специалиста из «Рубина».

У Леонида Слуцкого много положительных качеств. Он невероятно работал в детском футболе, воспитав в глубинке двух полуфиналистов Евро-2008 — Дениса Колодина и Романа Адамова. Три чемпионства и два Кубка России с ЦСКА — тоже очень круто. Леонид Викторович выводил сборную России на Евро-2016. Великолепно проявлял себя в различных юмористических роликах, делая наш футбол добрее. А за школу и построенный для детей стадион в Волгограде ему вообще памятник можно ставить при жизни. Ведь все это сделано на личные или привлеченные под свое имя средства.

Есть только одна маленькая проблемка — с тренерством в последние шесть лет совсем беда.

Выступление на том самом ЧЕ обернулось катастрофой. Во Францию приехала не команда, а просто набор разных людей, что вылилось во внутренние конфликты и даже в драку на тренировке между Романом Широковым и Павлом Мамаевым. А на решающий матч с Уэльсом Слуцкий почему-то решил выпустить всех возможных креативщиков, совсем забыв о том, что кто-то должен еще и обороняться.

Провал в Англии. Перед «Халлом» ставилась задача вернуться в АПЛ, но спустя полгода россиянин оставил клуб на 20-м месте в чемпионшипе.

Не принес счастья и опыт в «Витессе». Все полтора года ходили разговоры о возможной отставке, а закончилось дело пятью поражениями подряд.

Леонид Слуцкий. ФК «Рубин» (Казань)

История же «Рубина» перед глазами — вылет в ФНЛ коллектива, который претендовал на звание одного из топов РПЛ. Притом что в Казани тратили по 6-7 миллионов на Дрейера, Хакшабановича, Игнатьева.

Да, можно говорить о массовом отъезде легионеров прошлой весной. Но, во-первых, эта проблема коснулась многих. Во-вторых, даже с учетом ушедших у Слуцкого оставался боеспособный состав точно не под вылет. А в-третьих, кризис начался раньше, а тогда только продолжился. Печально выглядели казанцы и с еще не уехавшими иностранцами.

При этом Леониду Викторовичу создали едва ли не идеальные условия. Даже спортивный директор пришел в связке с ним — Олег Яровинский. А поддержке со стороны гендиректора Рустема Сайманова позавидовал бы любой тренер. Однако все пошло прахом, и даже в первой лиге, несмотря на довольно высокое четвертое место, «Рубин» потряхивает.

По данным «СЭ», Слуцкий ушел без неустойки, это стало его условием при подписании контракта. Человеческими качествами Леонида Викторовича в очередной раз можно восхититься. Но вот с тренерскими методиками точно надо что-то делать.

Он же наверняка вернется в РПЛ. Его пригласит «Краснодар»? Или «Сочи»? Или кто-то еще? В любом случае для тренера это будет решающий вызов. После еще одного провала может последовать забвение.