Слуцкому можно поставить памятник. Но есть нюанс — в работе тренера шесть лет провалов
У Леонида Слуцкого много положительных качеств. Он невероятно работал в детском футболе, воспитав в глубинке двух полуфиналистов Евро-2008 — Дениса Колодина и Романа Адамова. Три чемпионства и два Кубка России с ЦСКА — тоже очень круто. Леонид Викторович выводил сборную России на Евро-2016. Великолепно проявлял себя в различных юмористических роликах, делая наш футбол добрее. А за школу и построенный для детей стадион в Волгограде ему вообще памятник можно ставить при жизни. Ведь все это сделано на личные или привлеченные под свое имя средства.
Есть только одна маленькая проблемка — с тренерством в последние шесть лет совсем беда.
Выступление на том самом ЧЕ обернулось катастрофой. Во Францию приехала не команда, а просто набор разных людей, что вылилось во внутренние конфликты и даже в драку на тренировке между Романом Широковым и Павлом Мамаевым. А на решающий матч с Уэльсом Слуцкий почему-то решил выпустить всех возможных креативщиков, совсем забыв о том, что кто-то должен еще и обороняться.
Провал в Англии. Перед «Халлом» ставилась задача вернуться в АПЛ, но спустя полгода россиянин оставил клуб на 20-м месте в чемпионшипе.
Не принес счастья и опыт в «Витессе». Все полтора года ходили разговоры о возможной отставке, а закончилось дело пятью поражениями подряд.
История же «Рубина» перед глазами — вылет в ФНЛ коллектива, который претендовал на звание одного из топов РПЛ. Притом что в Казани тратили по 6-7 миллионов на Дрейера, Хакшабановича, Игнатьева.
Да, можно говорить о массовом отъезде легионеров прошлой весной. Но, во-первых, эта проблема коснулась многих. Во-вторых, даже с учетом ушедших у Слуцкого оставался боеспособный состав точно не под вылет. А в-третьих, кризис начался раньше, а тогда только продолжился. Печально выглядели казанцы и с еще не уехавшими иностранцами.
При этом Леониду Викторовичу создали едва ли не идеальные условия. Даже спортивный директор пришел в связке с ним — Олег Яровинский. А поддержке со стороны гендиректора Рустема Сайманова позавидовал бы любой тренер. Однако все пошло прахом, и даже в первой лиге, несмотря на довольно высокое четвертое место, «Рубин» потряхивает.
По данным «СЭ», Слуцкий ушел без неустойки, это стало его условием при подписании контракта. Человеческими качествами Леонида Викторовича в очередной раз можно восхититься. Но вот с тренерскими методиками точно надо что-то делать.
Он же наверняка вернется в РПЛ. Его пригласит «Краснодар»? Или «Сочи»? Или кто-то еще? В любом случае для тренера это будет решающий вызов. После еще одного провала может последовать забвение.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|18
|10
|5
|3
|35-20
|35
|
2
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|32-21
|35
|
3
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
4
|Рубин
|18
|8
|7
|3
|31-21
|31
|
5
|Енисей
|18
|8
|7
|3
|26-19
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|18
|8
|3
|7
|21-20
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|18
|7
|6
|5
|17-12
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|18
|4
|6
|8
|14-24
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|
18
|Волга
|18
|2
|6
|10
|13-27
|12
|20.11
|00:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|20.11
|00:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|00:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|00:00
|
Уфа – Рубин
|- : -
|20.11
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|20.11
|00:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|20.11
|00:00
|
Нефтехимик – Волга
|- : -
|20.11
|00:00
|
Родина – Велес
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|14
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4