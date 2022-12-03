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3 декабря, 01:30

Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Решающий голевой пас Каору Митомы (№ 9) в матче Японии и Испании (2:1) в Дохе на стадионе «Халифа» 1 декабря.
Фото Reuters
Чем запомнятся матчи третьего тура чемпионата мира в Катаре.

Достижения голландцев, выход Сенегала, антирекорд Катара

В последнем туре Нидерланды после победы над Катаром (2:0) стали первыми в группе, Сенегал обошел Эквадор (2:1) в игре за второе место.

Катар показал худший в истории результат для хозяев чемпионата мира: три поражения при разности мячей 1-7, уже после двух туров команда первой из участников лишилась шансов на плей-офф. У Нидерландов снова забил Гакпо, полузащитник стал первым голландцем с голами во всех матчах группового турнира ЧМ. Луи ван Гал первым из тренеров в истории чемпионатов мира собрал серию из 10 матчей без поражений (с учетом бронзового ЧМ-2014 без серий пенальти). Игра команды пока не так ярка, как его шутки. Борющийся с онкологией специалист подчеркивает: цель — выиграть весь турнир.

Футболисты сборной Сенегала радуются победе над Эквадором в&nbsp;матче ЧМ-2022. Сенегал справился без Мане и вышел в плей-офф ЧМ. Африканцы наказали Эквадор за пассивность

Сенегал вышел из группы впервые за 20 лет и во второй раз при трех участиях. На ЧМ-2002 Алиу Сиссе был капитаном сборной-сенсации и сыграл в четвертьфинале, теперь экс-полузащитник ее тренирует. Четыре года назад в России его команда не вышла из группы из-за худшего показателя фейр-плей и большего числа предупреждений в сравнении с Японией. Теперь чемпионы Африки без Мане опередили эквадорцев — у них снова все серьезно и весело, даже без шуток про сурового тренера и оценившего внешнее сходство с ним рэпера Снуп Догга.

Группа A. Фото "СЭ"

США победили Иран в «матче жизни и смерти»

США обыграли Иран (1:0) в матче за плей-офф, Англия разгромила Уэльс (3:0) и заняла первое место в группе.

При всем политическом подтексте в игре США и Ирана разговор шел про футбол. Азиатская сборная не смогла включиться на уровне соперника и слабо провела решающий матч. Победу американцам принес гол Пулишича перед перерывом, форвард в этом эпизоде получил болезненное повреждение живота и досматривал встречу во время обследования в больнице.

29&nbsp;ноября. Иран&nbsp;&mdash; США&nbsp;&mdash; 0:1. Гол Кристиана Пулишича. Шум и скандалы вокруг, но не на поле. США выиграли у Ирана схватку за плей-офф

Англия после результативного матча с Ираном не могла забить в трех таймах с США и Уэльсом. Вице-чемпион Европы расправился с соседями после перерыва и замены Бэйла. Рэшфорд красиво забил со штрафного и оформил дубль, а Кейн снова не продвинулся в гонке за бомбардирским рекордом Руни, выступил ассистентом и помог отличиться Фодену. Заодно англичане словно ответили валлийцам за Евро-2016: команды вместе вышли из группы с Россией и Словакией, в плей-офф Бэйл и компания эмоционально отпраздновали более ранний вылет «Трех львов» от Исландии.

Группа B. Фото "СЭ"

Скандальная отмена гола Франции после финального свистка

Франция после досрочного выхода в плей-офф использовала второй состав и проиграла Тунису (0:1), Австралия победила Данию (1:0) и обошла конкурентов в споре за второе место.

Австралия и Дания были соперниками в группе с Францией на ЧМ-2018 — и тогда северяне прошли дальше вместе с будущим чемпионом. В Катаре полуфиналист Евро-2020 стал одним из разочарований, забил лишь раз и не выиграл ни одного матча. Австралийцы после побед с минимальным перевесом над Тунисом и Данией выбрались в 1/8 финала и повторили лучший в своей истории результат ЧМ-2006. Его они добились с Грэмом Арнольдом, бывшим помощником Гуса Хиддинка.

30&nbsp;ноября. Австралия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:0. Грэм Арнольд (слева). Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф

Тунис забил единственный гол в Катаре в ворота чемпионов мира и во втором тайме пару минут шел в зоне плей-офф. Французы выпустили на поле резервистов и были вынуждены менять планы по ходу матча. «Трехцветные» отыгрались в концовке после мяча Гризманна, арбитр Мэттью Конгер позволил командам возобновить игру и дал финальный свисток. На этом трансляция на французском ТВ закончилась, а на поле началось замешательство: новозеландский рефери получил сигнал от видеоарбитра Абдуллы Аль-Марри, посмотрел повтор и отменил гол из-за офсайда. И это большой судейский скандал.

Группа D. Фото "СЭ"

Аргентина вела, Польша держалась за поражение

Аргентина победила Польшу (2:0) и стала первой в группе, Мексика обыграла Саудовскую Аравию (2:1) и уступила полякам второе место.

Аргентинцы показали страсть в матче на самом пестром стадионе ЧМ-2022 из 974 контейнеров. Команда Месси искала и создавала моменты, болельщики постоянно гнали ее вперед. В герои вечера вышел Щенсны. Один из самых надежных вратарей турнира успевал шутить: показал большой палец закрутившему от углового флажка одноклубнику из «Ювентуса» Ди Марии и предложил Месси пари на 100 евро перед неожиданным назначением пенальти. Решение о фоле поляка на капитане аргентинцев было спорным, голкипер взял удар форварда и отразил второй 11-метровый в Катаре.

30&nbsp;ноября. Польша&nbsp;&mdash; Аргентина&nbsp;&mdash; 0:2. Футболисты сборной Аргентины. Месси не забил пенальти, но Аргентина первая. Поляки вползли в плей-офф с бездарной игрой

Месси в этом матче обошел Марадону и установил рекорд сборной по числу игр на чемпионатах мира (22). Аргентинцы победили без его пенальти и результативных действий. Поляки показали унылый футбол, сначала удерживали 0:0, потом — 0:1, а затем — 0:2 и позицию в рейтинге фейр-плей с отрывом в пару желтых карточек. Левандовски растворился на поле, самый запоминающийся момент с ним — в развязке, когда форвард зацепил в центре Месси и не дождался ответного рукопожатия. Оно состоялось после финального свистка, когда капитан, вратарь и все остальные поляки не скрывали своей боязни играть в футбол и радости от результата в этот вечер.

30&nbsp;ноября. Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; Мексика&nbsp;&mdash; 1:2. Футболисты сборной Мексики. Драма Мексики! Почти вышли в плей-офф, но вылетели и прервали невероятную серию

Когда в обоих матчах группы во вторых таймах счет стал 2:0, Мексика и Польша имели одинаковое количество очков (4), забитых и пропущенных мячей (2-2), в расчет пошло число желтых карточек (у латиноамериканцев было на две больше). От использования этого пункта всех избавил поздний гол Саудовской Аравии. Мексиканцы прервали затяжную серию выходов в плей-офф (у четвертьфиналиста ЧМ-1986 их было семь подряд с 1994 года).

Группа C. Фото "СЭ"

Марокко опередило вице-чемпиона и бронзового призера ЧМ-2018

Марокко победило Канаду (2:1) и заняло первое место, Хорватия финишировала второй после ничьей с Бельгией (0:0).

Матч вице-чемпиона и бронзового призера ЧМ-2018 не стал игрой за победу в группе и определил одного из главных неудачников турнира. Сильные составы двух команд перед чемпионатом в Катаре приблизились к критическому возрасту. Для золотого поколения бельгийцев футбольная старость стала приговором. Трудная победа над Канадой, поражение по делу от Марокко и нулевая ничья с главным соперником закрыли историю команды Роберто Мартинеса. В начале игры она избежала пенальти после обнаружения офсайда, но на этом все хорошее для нее закончилось. Во втором тайме Лукаку запорол несколько отличных моментов, после финального свистка был на грани истерики, не скрывая ярости и слез.

1&nbsp;декабря. Хорватия&nbsp;&mdash; Бельгия&nbsp;&mdash; 0:0. Время Бельгии ушло. Хорватия вышибла ее с чемпионата мира, оставив золотое поколение ни с чем

Марокканцы после ничьей с хорватами и победы над бельгийцами создали и удержали перевес в счете над канадцами. Во втором тайме за них сыграла в том числе перекладина, от которой мяч попал в линию ворот и выскочил в поле. Североамериканская сборная на втором в истории чемпионате (первый был в 1986 году) привлекла внимание на старте и забила первый гол, но в итоге на пару с катарцами осталась без набранных очков и досрочно потеряла шансы на плей-офф. Марокко вышло из группы во второй раз за пять участий и впервые за 36 лет (с того же ЧМ-1986).

Группа F. Фото "СЭ"

Япония одним ударом обошла Испанию и выбила Германию

Япония победила Испанию (2:1) и стала первой в группе, Германия финишировала третьей после встречи с Коста-Рикой (4:2).

Японцы оформили победы над бывшими чемпионами мира в схожем стиле: пропускали в первом тайме, во втором переворачивали все в свою пользу, в том числе результативными действиями легионеров из бундеслиги. Германия и Испания здорово начинали, но после перерыва сталкивались с затруднениями против быстрых атак и плотной обороны. Немцы вдобавок потратили много энергии на обсуждение своей «молчаливой» акции во время командного фото, испанцы вполне могли посчитать более выгодным для себя вариант с попаданием в половину сетки плей-офф без Бразилии. Для Японии все это не имеет значения.

Футболисты сборной Японии радуются голу в&nbsp;матче против Испании на&nbsp;ЧМ-2022. Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

По ходу вторых таймов на три минуты проскочила ситуация с Испанией и Германией вне плей-офф — тогда, когда следом за японцами в своем матче 2:1 повела Коста-Рика. Сначала забил Ельцин, затем автогол пропустил рекордсмен чемпионатов мира среди вратарей Нойер (18 матчей в финальных турнирах). Бундестим отыгралась и добилась победы, но при равенстве очков уступила Испании в разности забитых и пропущенных мячей (у соперника против костариканцев было 7:0). Эта машина сломалась и во второй раз подряд не попала в плей-офф ЧМ, став объектом мемов и троллинга, а Гари Линекер долго смеялся и дополнил свою фразу: в простой игре футбол 22 человека гоняют мяч 90 минут, а побеждают всегда немцы — если выходят из группы.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

Ключевой момент этой группы: второй гол Японии, когда Митома не дал мячу полностью уйти за пределы поля после прострела вдоль ворот и вернул его из-за линии на Танаки. ФИФА почти через сутки подтвердила правильность решения видеоарбитров. Другое событие вечера: впервые в истории чемпионатов мира игру судила женская бригада. Француженка Стефани Фраппар и ее ассистентки работали на матче Германии и Коста-Рики.

Группа E. Фото "СЭ"

Корея устроила сказочную развязку

Корея вырвала победу в матче с Португалией (2:1) и следом за ней вышла в плей-офф со второго места, Уругвай обыграл Гану (2:0) и уступил корейцам по дополнительным показателям.

Португалия после досрочного выхода в плей-офф была заинтересована в сохранении первого места и исключении вероятной встречи с Бразилией в 1/8 финала. Радость Роналду после матча с Уругваем оказалась немного неполной: он не смог переписать на себя победный гол. В ФИФА сообщили о не зафиксированном датчиком в мяче касании головой, а шутники нашли недостающие миллиметры в короткой прическе звезды или том самом решающем голе Японии. Против корейцев Криштиану снова не отличился с игры и забил из офсайда. Плюс его привоз обернулся ответным мячом соперника. После замены на выходе с поля звезду торопил Гуе Сон Чо, пришлось прикладывать палец к губам, заодно вмешался Пепе. Решающим стал гол в добавленное время, когда Сон Хын Мин нашел решение с передачей на Хван Хи Чхана из окружения трех соперников.

Сон Хын Мин в&nbsp;матче ЧМ-2022 Корея&nbsp;&mdash; Португалия. Еще одно чудо в Катаре. Волшебник Сон Хын Мин вывел Корею в плей-офф, а Роналду привез гол в свои ворота

Уругвай и Гана встретились впервые после эпичного четвертьфинала ЧМ-2010 с рукой Суареса. Ганцы заработали и не забили пенальти в начале игры, уругвайцы повели 2:0 и шли вторыми в онлайн-таблице до добавленного времени в параллельном матче. Корея после своего победного гола сравнялась с Уругваем по очкам (4) и при одинаковой разности обошла по числу голов (4-4 против 2-2). Корейцы закончили раньше и на поле смотрели последние минуты другой игры, где у конкурента не получалось забить еще, не выдерживали нервы и проступали слезы. Главный для ганцев злодей Суарес после замены сидел на скамейке с мокрыми глазами. После финального свистка, который оставил четвертьфиналиста ЧМ-2018 без плей-офф, футболисты набросились на судей, а Кавани разнес монитор.

Группа H. Фото "СЭ"

Швейцария снова обошла Сербию

Бразилия уступила Камеруну (0:1) и сохранила первое место в группе, Швейцария победила Сербию (3:2) в споре за плей-офф.

Бразильцы после досрочного выхода в плей-офф не собирались терять первую строчку. При этом главный фаворит ЧМ-2022 пошел на ротацию состава с выходом Дани Алвеса и не только, не стал единственной командой группового турнира с тремя победами, в концовке прервал сухую серию и упустил даже ничью. Камерун при всех своих скандалах и противоречиях провел яркий турнир и оказался близок к 1/8 финала, шанс на это вместе с поздним мячом Абубакара могла принести ничья в параллельном матче. Форвард при праздновании снял майку, получил вторую желтую карточку и довольный удалился, а его партнеры отбились от атак соперника.

Эмоции игроков сборной Сербии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. Сербия не заслужила плей-офф. Швейцария снова провоцировала ее, но была лучше

Швейцария и Сербия во втором матче за четыре года в одной группе с бразильцами провели результативную игру с качелями. Счет открыл Шакири: на ЧМ-2018 он продемонстрировал провокационный жест с «орлом», теперь несколько раз показал на спину и приложил палец к губам. Сербы вырвались вперед (и только такой исход выводил этот яркий состав в плей-офф), но потеряли лидерство после гола забившего во второй раз на турнире швейцарского камерунца Эмболо. Команда Мурата Якина снова повела в начале второго тайма, еще один мяч с учетом поражения Бразилии мог вывести ее на первое место. На поле искрило, а лидер группы все же не изменился.

Группа G. Фото "СЭ"

Сетка плей-офф

Бразилия и Аргентина оказались в одной половине и сыграют против Кореи и Австралии соответственно, потенциальные соперники по четвертьфиналам — в парах Япония — Хорватия и Нидерланды — США.

В другой половине друг на друга выходят победители матчей Англия — Сенегал и Франция — Польша, Марокко — Испания и Португалия — Швейцария.

ЧМ-2022: плей-офф. Фото "СЭ"

Матчи 1/8 финала — без паузы, с 3 по 6 декабря.

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Франция
Польша

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32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
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Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
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Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

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