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5:0! Игнашевич отправляет Кононова в отставку? «Балтика» — осенний чемпион

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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«Арсенал» — «Балтика» — 0:5.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)
В центральном матче 20-го тура первой лиги «Балтика» на выезде разгромила «Арсенал» — 5:0.
Россия. ФНЛ. 20-й тур
25 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:5
Балтика

По сравнению с игрой против «Шинника» рулевой калининградцев Сергей Игнашевич произвел лишь одно изменение. В середине поля вместо Кленкина появился Кузьмин. Именно он создал первый опасный момент во встрече, едва не закрутив мяч со средней дистанции в дальний угол.

Тогда мало кто мог предположить, что в первом тайме атаковать будет только одна команда. Попытка Кузьмина была лишь пристрелкой. Через пять минут Лазарев с линии штрафной зарядил в перекладину. Вскоре Левашов выручил хозяев после плотного удара Казаева в ближний угол из-за пределов штрафной.

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Давление гостей нарастало с каждой секундой, и на 21-й минуте Гузина направил мяч в сетку после паса Лазарева. Это 10-й гол 28-летнего боснийца, который перешел в «Балтику» на правах свободного агента. Браво, селекционеры калининградцев!

Команда Игнашевича, словно Испания в матче с Коста-Рикой, не собиралась отпускать педаль газа, шла вперед, нагнетала, раз за разом создавая обороне «оружейников» серьезные проблемы. На 27-й минуте Гузина, откликнувшись на передачу Лазарева, прострелил вдоль линии вратарской. Мяч не без помощи рикошета от ноги защитника хозяев отлетел к Мусаеву, который не оставил шансов Левашову. 0:2.

«Арсенал» немного отодвинул игру от своих ворот, на пару минут вышел из-под жесткого прессинга, но впереди ничего так и не соорудил. Команда Олега Кононова сделала ставку на фланговые прорывы, однако Валиахметов и Маляров играли безупречно, ничего не позволив тулякам. Сказалось отсутствие в заявке хозяев Ткачева. Вместе с тем «Арсенал», ставящий задачу вернуться в РПЛ, конечно, не должен зависеть от одного, уже довольно возрастного исполнителя.

На 36-й минуте Гузина записал в свой актив третье результативное действие за тайм! Обыграв соперника на правом фланге, легионер выполнил навесную передачу в штрафную, и Кузьмин с лета с левой ноги пробил в правый от себя угол. 0:3! Фантастика в исполнении гостей. А ведь если бы не отличный сейв Левашова после удара головой Лазарева с отскоком от газона, к перерыву все могло быть еще печальнее.

На этом матче была опробована система ВАР в первой лиге. На 52-й минуте показалось, что Насыров завалил в своей штрафной неугомонного Гузину. Пенальти? Видеоарбитры криминала не усмотрели. Впрочем, босниец в этот вечер не нуждался в чьей-либо помощи. Вскоре он в касание замкнул пас Кузьмина с левого фланга. 0:4.

«Балтике» не нужны пенальти, свалившиеся с неба, чтобы доказать свое превосходство", — заметил в эфире комментатор матча.

Камеры крупным планом показали Кононова. Экс-главный тренер «Спартака» беспомощно разводил руками...

Наставник хозяев решился на тройную замену (странно, почему он этого не сделал в перерыве), бросив в бой Ставпеца, Сокола и Янова. Не помогло — туляки не смогли наиграть даже на гол престижа. Напротив, пропустили пятый. Вышедший на замену принадлежащий ЦСКА 19-летний Пряхин совершил слаломный проход к чужой штрафной, в борьбе протолкнул мяч налево Мусаеву, который поставил жирную точку в этой невероятной игре. 0:5.

Одержав крупную победу, «Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 19 матчей, с одним поражением (в первом туре) в первой части сезона. Это рекорд первой лиги. Команда Игнашевича ушла на зимнюю пауза единоличным лидером.

«Арсенал» — пятый. Но в воскресенье, когда пройдут остальные игры тура, может опуститься на седьмое место.

Уже в перерыве болельщики оружейников в социальных сетях задались вопросом: подаст ли Кононов в отставку?

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На пресс-конференции главный тренер хозяев взял вину на себя, но об уходе из «Арсенала» речи не шло.

— Трудно что-то говорить после таких проигрышей. Это поражение я беру на себя. 0:5 — это вина тренера. Можно рассуждать, в чем она заключается. Но я бы не хотел говорить сегодня на эту тему. Повторюсь, 0:5... Все беру на себя. Заслуженная победа «Балтики». Она по праву идет на первом месте.

— Какие планы на зиму?

— Сборы начнутся 13 января. Скорее всего, в Турции. Сегодня я поблагодарил ребят. Не за эту провальную игру — за нее они получили свое. А за тот период, который мы отработали вместе. Были разные матчи... Но все равно мы боролись и боремся за то, чтобы выйти в премьер-лигу. Надеюсь, команда станет сильнее. В футболе бывают сложные периоды. Сейчас мы такой проходим. И в заключение — от меня и от всей команды: извините за сегодняшний провал!

А теперь слову тренеру осеннего чемпиона первой лиги.

— Комментарий будет коротким. Ребята все сказали на футбольном поле, — заметил Игнашевич. — Мы обыграли на выезде хорошую команду в последнем календарном матче в этом году. Это, получается, такой подарок нашим болельщикам на Новый год. ВАР в первой лиге? Считаю, это большой шаг вперед. Без этой системы в нашем дивизионе какое-то средневековье...

Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
Олег Кононов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
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32 тур
33 тур
34 тур
25.11 19:00
Арсенал – Балтика
 0 : 5
27.11 13:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 14:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 14:00
Волгарь – Родина
 - : -
27.11 15:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 15:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 16:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 16:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 17:00
Алания – Уфа
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
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Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
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