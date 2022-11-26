5:0! Игнашевич отправляет Кононова в отставку? «Балтика» — осенний чемпион
По сравнению с игрой против «Шинника» рулевой калининградцев Сергей Игнашевич произвел лишь одно изменение. В середине поля вместо Кленкина появился Кузьмин. Именно он создал первый опасный момент во встрече, едва не закрутив мяч со средней дистанции в дальний угол.
Тогда мало кто мог предположить, что в первом тайме атаковать будет только одна команда. Попытка Кузьмина была лишь пристрелкой. Через пять минут Лазарев с линии штрафной зарядил в перекладину. Вскоре Левашов выручил хозяев после плотного удара Казаева в ближний угол из-за пределов штрафной.
Давление гостей нарастало с каждой секундой, и на 21-й минуте Гузина направил мяч в сетку после паса Лазарева. Это 10-й гол 28-летнего боснийца, который перешел в «Балтику» на правах свободного агента. Браво, селекционеры калининградцев!
Команда Игнашевича, словно Испания в матче с Коста-Рикой, не собиралась отпускать педаль газа, шла вперед, нагнетала, раз за разом создавая обороне «оружейников» серьезные проблемы. На 27-й минуте Гузина, откликнувшись на передачу Лазарева, прострелил вдоль линии вратарской. Мяч не без помощи рикошета от ноги защитника хозяев отлетел к Мусаеву, который не оставил шансов Левашову. 0:2.
«Арсенал» немного отодвинул игру от своих ворот, на пару минут вышел из-под жесткого прессинга, но впереди ничего так и не соорудил. Команда Олега Кононова сделала ставку на фланговые прорывы, однако Валиахметов и Маляров играли безупречно, ничего не позволив тулякам. Сказалось отсутствие в заявке хозяев Ткачева. Вместе с тем «Арсенал», ставящий задачу вернуться в РПЛ, конечно, не должен зависеть от одного, уже довольно возрастного исполнителя.
На 36-й минуте Гузина записал в свой актив третье результативное действие за тайм! Обыграв соперника на правом фланге, легионер выполнил навесную передачу в штрафную, и Кузьмин с лета с левой ноги пробил в правый от себя угол. 0:3! Фантастика в исполнении гостей. А ведь если бы не отличный сейв Левашова после удара головой Лазарева с отскоком от газона, к перерыву все могло быть еще печальнее.
На этом матче была опробована система ВАР в первой лиге. На 52-й минуте показалось, что Насыров завалил в своей штрафной неугомонного Гузину. Пенальти? Видеоарбитры криминала не усмотрели. Впрочем, босниец в этот вечер не нуждался в чьей-либо помощи. Вскоре он в касание замкнул пас Кузьмина с левого фланга. 0:4.
«Балтике» не нужны пенальти, свалившиеся с неба, чтобы доказать свое превосходство", — заметил в эфире комментатор матча.
Камеры крупным планом показали Кононова. Экс-главный тренер «Спартака» беспомощно разводил руками...
Наставник хозяев решился на тройную замену (странно, почему он этого не сделал в перерыве), бросив в бой Ставпеца, Сокола и Янова. Не помогло — туляки не смогли наиграть даже на гол престижа. Напротив, пропустили пятый. Вышедший на замену принадлежащий ЦСКА 19-летний Пряхин совершил слаломный проход к чужой штрафной, в борьбе протолкнул мяч налево Мусаеву, который поставил жирную точку в этой невероятной игре. 0:5.
Одержав крупную победу, «Балтика» довела свою беспроигрышную серию до 19 матчей, с одним поражением (в первом туре) в первой части сезона. Это рекорд первой лиги. Команда Игнашевича ушла на зимнюю пауза единоличным лидером.
«Арсенал» — пятый. Но в воскресенье, когда пройдут остальные игры тура, может опуститься на седьмое место.
Уже в перерыве болельщики оружейников в социальных сетях задались вопросом: подаст ли Кононов в отставку?
На пресс-конференции главный тренер хозяев взял вину на себя, но об уходе из «Арсенала» речи не шло.
— Трудно что-то говорить после таких проигрышей. Это поражение я беру на себя. 0:5 — это вина тренера. Можно рассуждать, в чем она заключается. Но я бы не хотел говорить сегодня на эту тему. Повторюсь, 0:5... Все беру на себя. Заслуженная победа «Балтики». Она по праву идет на первом месте.
— Какие планы на зиму?
— Сборы начнутся 13 января. Скорее всего, в Турции. Сегодня я поблагодарил ребят. Не за эту провальную игру — за нее они получили свое. А за тот период, который мы отработали вместе. Были разные матчи... Но все равно мы боролись и боремся за то, чтобы выйти в премьер-лигу. Надеюсь, команда станет сильнее. В футболе бывают сложные периоды. Сейчас мы такой проходим. И в заключение — от меня и от всей команды: извините за сегодняшний провал!
А теперь слову тренеру осеннего чемпиона первой лиги.
— Комментарий будет коротким. Ребята все сказали на футбольном поле, — заметил Игнашевич. — Мы обыграли на выезде хорошую команду в последнем календарном матче в этом году. Это, получается, такой подарок нашим болельщикам на Новый год. ВАР в первой лиге? Считаю, это большой шаг вперед. Без этой системы в нашем дивизионе какое-то средневековье...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
|25.11
|19:00
|
Арсенал – Балтика
|0 : 5
|27.11
|13:00
|
Краснодар-2 – КАМАЗ
|- : -
|27.11
|14:00
|
Велес – Енисей
|- : -
|27.11
|14:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|27.11
|15:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|27.11
|15:00
|
Рубин – Нефтехимик
|- : -
|27.11
|16:00
|
Кубань – Волга
|- : -
|27.11
|16:00
|
Шинник – Динамо Мх
|- : -
|27.11
|17:00
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5