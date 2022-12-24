Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:15

Ребров назвал вратарей РПЛ, способных заиграть в Европе

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Сафонов и Виталий Кафанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-голкипер и технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» прокомментировал слова тренера вратарей Виталия Кафанова о том, что голкиперы сборной России не уступают по уровню вратарям чемпионата мира-2022.

«Абсолютно согласен! Но чтобы это показать, нужно, чтобы наши вратари играли за рубежом. Понятно, что сейчас это сделать сложнее. Но тот же Хайкин, который играл в Норвегии, может спокойно зарекомендовать себя в Англии. Уверен, что Селихов, Сафонов, Максименко, тот же Песьяков спокойно могут выступать за границей. Но еще одна проблема — в том, что начинать придется с низших команд, а это уже вопрос финансов — в РПЛ платят больше. Нужно быть готовым упасть в деньгах. Но то, что пять-шесть вратарей из РПЛ могли бы заиграть в Европе, — сто процентов», — сказал Кафанов «СЭ».

Ранее тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что вратари сборной России не уступают по уровню участникам ЧМ-2022.

Лионель Месси. «Из-за победы Аргентины должен Баженову ужин в ресторане». Ребров — о сравнении Месси с Марадоной и эгоизме Роналду

Александр Максименко
Александр Селихов
Артем Ребров
Матвей Сафонов
Сергей Песьяков
Футбол
Виталий Кафанов
1
1
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Число погибших при пожаре в приюте в Кемерово выросло до 20
В МИД РФ заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину
Военный ДНР отметил улучшение дисциплины в армии РФ из-за HIMARS у ВСУ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/2 финала
Защитник сборной Сенегала Якобс — о чемпионате мира: «Для меня это был удивительный опыт»
Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши
Вальдано назвал огромным разочарованием выступление сборной Бразилии на ЧМ-2022
Денис Казанский — о том, что не комментировал ЧМ-2022: «Не складывается у меня пока с чемпионатами мира»
Денис Казанский: «Игра Аргентины и Бразилии — чистый мед. А главное разочарование — Дания»
Пиняев назвал вылет Бразилии в четвертьфинале главным разочарованием ЧМ-2022
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Ребров проиграл Баженову пари на ЧМ: «Никита сказал, что выберет самый дорогой ресторан и закажет двойные порции»
Ребров не согласился с ФИФА в выборе лучшего вратаря ЧМ-2022
Ребров назвал эгоистичным поведение Роналду на ЧМ-2022: «Поставил себя выше команды, за что и сел на скамейку»
Ребров считает, что ЧМ-2022 подвел черту под эпохой Месси: «Он уже не лучший футболист»
Ребров оценил игру Мартинеса в финале ЧМ: «Вратарь может и должен провоцировать»
Ребров сравнил финал ЧМ с матчем против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко: «РФС нужно переходить в Азию. Нашего зрителя могут заинтересовать азиатские турниры»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости