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Сегодня, 14:15

Чеслав Михневич покинет пост главного тренера сборной Польши

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич покинет пост наставника национальной команды, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

«Мы хотели бы поблагодарить Чеслава Михневича за 11 месяцев работы в качестве тренера. Как известно, он принял команду в очень непростое время. Несмотря на эти обстоятельства, ему удалось выйти на чемпионат мира-2022, а также сохранить место в Лиге наций. Он также привел национальную команду к первому плей-офф чемпионата мира за 36 лет. За это Чеслав Михневич заслуживает благодарности», — приводит слова президента Польского футбольного союза Цезария Кулеша сайт федерации.

Михневич официально покинет свой пост 31 декабря 2022 года.

На ЧМ-2022 сборная Польши вышла из группы, где играла против Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики. В 1/8 финала турнира поляки проиграли Франции (1:3) и покинули мировое первенство.

Источник: https://pzpn.pl/reprezentacje/reprezentacja-a/aktualnosci/2022-12-22/komunikat-polskiego-zwiazku-pilki-noznej-22-12-2022
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Польши по футболу
Чеслав Михневич
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