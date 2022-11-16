Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телекомментатора, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о непростой ситуации в армейской команде.

Мнение

Еще недавно все мы говорили о кризисе в «Динамо» и шатающемся под Славишей Йокановичем кресле, но последний тур перед паузой в РПЛ окончательно сделал эти рассуждения пустыми. И заставил обсуждать другую тему.

Что происходит с ЦСКА? Почему армейцы закончили год на 5-м месте, отпустив тройку лидеров в отрыв?

Отрыв — уместное слово. Почти никто не сомневается, что «Зенит» уверенно доберется до очередного чемпионства, а между тем надо говорить не об одном лидере, а сразу о трех. Тех, кто убежал от конкурентов.

Семь очков, которые отделяют «Спартак» от «Динамо» с ЦСКА, и шесть очков форы, что есть у «Ростова», — огромное преимущество. Год назад те, кто ушел от пелотона в первой части сезона, так и финишировали в тройке. И для бело-голубых, и особенно для красно-синих задача попасть на пьедестал выглядит непростой. Особенно если учитывать форму и стабильность красно-белых с дончанами — нужно ведь не только рассчитывать на себя, но и надеяться на спад конкурентов. Игравших осенью так, что прогнозировать спад по весне сродни безумству. Потому что есть все — составы, качество футбола, уверенность в себе.

Более того, если динамовцы свой кризис, похоже, преодолели, у армейцев он был в самом разгаре — одна победа в шести последних турах — это слишком мало для команды с амбициями. И если причины турбулентности Йокановича и Ко находились на поверхности — отъезд группы футболистов и введение в состав новичков по ходу чемпионата, то происходящее с ЦСКА — загадка. Возможно, и для тренеров тоже — потому что проблема есть, но решить ее пока не удается.

Про ситуацию с легионерами сказано уже немало. Очевидно, что никто из них не делает разницу, как, например, Промес в «Спартаке» или бразильцы «Зенита». Отчасти подобное удается Карраскалю, но только в тех встречах, когда ЦСКА доминирует. Получается, что ПФК стал заложником своей трансферной политики — если раньше там был сильный российский костяк и группа первоклассных иностранцев, сейчас такое утверждать невозможно.

Отчасти это напоминает «Локомотив» — где тоже есть большая группа легионеров, но толку от такой селекции никакого. Купить человека за границей недостаточно — нужно его вписать в команду, установить близкую и прямую коммуникацию с тренером. Много говорится о южноамериканской диаспоре «Зенита», но кроме признания их уровня надо иметь в виду и другие факторы. Вильям Оливейра, помощник Сергея Семака, свободно владеет португальским и русским, есть четкая горизонталь — когда подсказки во время матчей идут на родном для футболистов языке и именно напрямую от тренера.

Хорхе Карраскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Уверен, что подобную коммуникацию можно назвать ключевой, поскольку такие реплики со скамейки могут быть ключевым преимуществом. В экстремальных условиях на фоне усталости принимать верные решения — это дар. Сложные осуществить быстро практически нереально — они отрабатываются на тренировках день за днем. Привезти большую группу иностранцев из разных стран российскому специалисту и требовать от него результат — это мина, которая рано или поздно рванет. В ЦСКА, уверен, происходит что-то подобное. «Динамо», конечно, проще — там легионеры пока не имеют главенствующей роли. И коммуникация с ними у тренера прямая, без переводчика.

Армейцы удивительным образом напоминают сейчас самих себя прошлогодних. Когда весной у Алексея Березуцкого появились качественные исполнители из-за рубежа, команда побежала, и тот футбол доставлял удовольствие. Но потом эмоции ушли, и команда резко сбавила. Хотя могла финишировать третьей, если бы в предпоследнем туре не уступила «Краснодару» при подавляющем преимуществе. Но тогда дальний удар Кривцова лишил шансов на бронзу.

Победи тогда ПФК, Березуцкий, вероятно, остался бы. И, по всей видимости, столкнулся бы сейчас с теми же проблемами, что и Владимир Федотов.

Какими? Кроме сказанного выше, есть и другие факторы. Предсезонка, например, — которую, по сути, целиком из этого состава прошли только Обляков и Зайнутдинов, все остальные начали подготовку не сразу. Но поэтому ли так сбавили иностранцы — разбираться Федотову, как и в вопросах коммуникации

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зимняя пауза — более удачное время для работы. И очевидно, что без особого подкрепления, с акцентом на внутренние ресурсы «Динамо» и ЦСКА станут бороться за места с 3-го по 5-е. Для красно-синих ставки должны быть выше.

Почему?

Очевидно, что это пока не команда Федотова. Важно занять место в тройке, чтобы тренера не дергало руководство, чтобы не возникало сомнений и недоверия. Чтобы он мог спокойно трудиться, заложив фундамент уже на следующий сезон.

Считать ли это прыжком выше головы — если все получится? Вероятно, да.

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