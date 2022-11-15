Уткульбаев стал и.о. главного тренера «Рубина» после ухода Слуцкого

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» стал Юрий Уткульбаев, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В разные годы специалист возглавлял дубль «Рубина» и работал в различных футбольных клубах Татарстана.

В прошлом сезоне Уткульбаев занимал должность директора департамента спортивного развития и профессиональной подготовки «Рубина».

Сегодня «Рубин» объявил об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера клуба.

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.