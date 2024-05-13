«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии

«Ванкувер» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Кэнакс» 3 (2+1) очка набрал Брок Босер, дубль оформил Элиас Линдхольм. У «Ойлерз» отличились Маттиас Экхольм, Леон Драйзайтль и Эван Бушар.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился силовым приемом, отправив форварда Эвандера Кейна на скамейку.

Счет в серии 2-1 в пользу «Ванкувера». Четвертый матч пройдет 15 мая и начнется в 4:30 мск.