Билялетдинов назвал неожиданным уход Леонида Слуцкого из «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в комментарии корреспонденту «СЭ» прокомментировал решение Леонида Слуцкого покинуть казанскую команду.

«Неожиданно! Честно, даже удивлен. Команда набрала ход, отрыв от лидеров не был таким большим. Были игры, где команда в конце вырывала очки. Вы меня даже врасплох застали», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Слуцкий возглавлял «Рубин» с декабря 2019 года. Под его руководством казанцы заняли четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21, но в следующем сезоне вылетели из премьер-лиги.

После 18 туров сезона-2022/23 в первой лиге «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице с 31 очком.