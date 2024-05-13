Кордоба объяснил неудачную серию «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии для «СЭ» высказался о неудачной серии матчей при главном тренере клуба Мураде Мусаеве.

«У меня нет объяснений, я считаю, что мы упустили те шансы, которые у нас были», — сказал Кордоба «СЭ».

11 мая «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ. Команда не может одержать победу в третьем матче подряд.

На данный момент «быки» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков.