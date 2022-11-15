Губерниев раскритиковал Слуцкого за уход из «Рубина»: «Слабак!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера «Рубина».

«Это странно! Его нужно было давно выгнать. Но была задача — вернуться в РПЛ. Команда на четвертом месте, а Слуцкий, не доделав дела, решил уйти сам. Это что такое? Слуцкий — слабак! Он не держит удар. И не исключено, что теперь Слуцкий может оказаться в РПЛ помощником агронома. Ждем от Леонида Викторовича новых вызовов», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 15 ноября «Рубин» объявил об уходе Слуцкого из клуба по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.

Под руководством Слуцкого «Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ в первую лигу. После 18 туров сезона-2022/23 казанцы занимают четвертое место в таблице первой лиги с 31 очком.