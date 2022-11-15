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Сегодня, 12:07

Губерниев раскритиковал Слуцкого за уход из «Рубина»: «Слабак!»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Дмитрий Губерниев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
Дмитрий Губерниев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Леонида Слуцкого покинуть пост главного тренера «Рубина».

«Это странно! Его нужно было давно выгнать. Но была задача — вернуться в РПЛ. Команда на четвертом месте, а Слуцкий, не доделав дела, решил уйти сам. Это что такое? Слуцкий — слабак! Он не держит удар. И не исключено, что теперь Слуцкий может оказаться в РПЛ помощником агронома. Ждем от Леонида Викторовича новых вызовов», — сказал Губерниев «СЭ».

Во вторник, 15 ноября «Рубин» объявил об уходе Слуцкого из клуба по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял команду с декабря 2019 года.

Под руководством Слуцкого «Рубин» по итогам сезона-2021/22 вылетел из РПЛ в первую лигу. После 18 туров сезона-2022/23 казанцы занимают четвертое место в таблице первой лиги с 31 очком.

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Уткульбаев стал и.о. главного тренера «Рубина» после ухода Слуцкого

Леонид Слуцкий ушел из «Рубина» без неустойки
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Алания 18 10 5 3 35-20 35
2
 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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34 тур
20.11 00:00
Акрон – Арсенал
 - : -
20.11 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
20.11 00:00
Динамо Мх – Волгарь
 - : -
20.11 00:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 - : -
20.11 00:00
Уфа – Рубин
 - : -
20.11 00:00
Енисей – Алания
 - : -
20.11 00:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
20.11 00:00
Нефтехимик – Волга
 - : -
20.11 00:00
Родина – Велес
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 16 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 14 1 5
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
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