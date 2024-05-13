Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о фаворите чемпионской гонки в РПЛ.

«Конечно, «Динамо» — единоличный фаворит. Надо быть очень «способными», чтобы в такой ситуации не выиграть чемпионат. И с таким фартом... Все уже очевидно. «Динамо» — чемпион! Только они сами могут проиграть чемпионство», — сказал Широков «СЭ».

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).