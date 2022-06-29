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Сегодня, 16:01

Защитник карагандинского «Шахтера» Маляров перешел в «Балтику»

Алексей Еремин
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Защитник карагандинского «Шахтер» Кирилл Маляров перешел в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. Соглашение с воспитанником «Спартака» заключено по схеме 2+1.

25 января 25-летний защитник подписал контракт с карагандинским «Шахтером». Ранее Маляров выступал за «Нижний Новгород», московское «Динамо», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».

В прошедшем сезоне игрок провел 11 матчей за казахстанский клуб и не отличился результативными действиями.

Источник: https://t.me/fc_baltika
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ФК Балтика
ФК Шахтер (Караганда)
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