Защитник карагандинского «Шахтера» Маляров перешел в «Балтику»

Защитник карагандинского «Шахтер» Кирилл Маляров перешел в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. Соглашение с воспитанником «Спартака» заключено по схеме 2+1.

25 января 25-летний защитник подписал контракт с карагандинским «Шахтером». Ранее Маляров выступал за «Нижний Новгород», московское «Динамо», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».

В прошедшем сезоне игрок провел 11 матчей за казахстанский клуб и не отличился результативными действиями.