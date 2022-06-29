Тульский «Арсенал» заключил соглашения с пятью новыми футболистами

«Арсенал» из Тулы заключил соглашения с пятью новыми футболистами, сообщает сайт команды.

26-летний защитник Роман Мануйлов в сезоне ФНЛ-2021/22 успешно выступал в составе «СКА-Хабаровска».

27-летний защитник Илья Сериков в прошлом сезоне был капитаном команды ФНЛ-2 «Волга» (Тверь).

21-летний полузащитник Никита Бакалюк прошел все ступени школы московского «Спартака». На счету Никиты 19 матчей в составе молодежки столичного клуба, 77 встреч за «Спартак-2» и один матч в главной команде красно-белых.

24-летний игрок центра поля Арутюн Григорян является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне выступал в ФНЛ-2 за «Волгу» (Тверь), за которую провел 23 матча, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

Еще одним новичком оружейников стал капитан ростовской молодежки Данил Хромов. На счету нападающего более 50 матчей за дубль ростовчан. В прошлом сезоне Данил стал третьим бомбардиром М-лиги, забив 14 мячей. В «Арсенале» атакующий футболист будет играть на условиях аренды.