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Сегодня, 18:46

Воспитанник «Спартака» Маляров перешел в «Шахтер» из Караганды

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Карагандинский «Шахтер» подписал российского защитника Кирилла Малярова, сообщает Instagram клуба.

Маляров — воспитанник академии «Спартака». Последним клубом 24-летнего футболиста был «Нижний Новгород», за который он провел 34 матча и сделал две голевые передачи.

Также выступал за московское «Динамо», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».

Источник: https://www.instagram.com/p/CZJ_F1IKV5k/
ФК Шахтер (Караганда)
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