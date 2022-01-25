Воспитанник «Спартака» Маляров перешел в «Шахтер» из Караганды
Карагандинский «Шахтер» подписал российского защитника Кирилла Малярова, сообщает Instagram клуба.
Маляров — воспитанник академии «Спартака». Последним клубом 24-летнего футболиста был «Нижний Новгород», за который он провел 34 матча и сделал две голевые передачи.
Также выступал за московское «Динамо», «Волгу» и «Олимпиец» (обе — Нижний Новгород), волгоградский «Ротор», «Ростов» и белорусский клуб «Белшина».
Источник: https://www.instagram.com/p/CZJ_F1IKV5k/
Новости