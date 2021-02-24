Воспитанник «Спартака» Горовых перешел в «Волгарь»

Защитник Даниил Горовых стал игроком «Волгаря», сообщает официальный сайт клуба. 24-летний футболист — воспитанник «Спартака» и академии «Краснодара».

На профессиональном уровне Горовых играл за «Велес», «Олимп», «Ленинградец», СКА, а с июля 2019 года выступал за «Сатурн». В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей и 1 гол в Олимп-ПФЛ.

«Волгарь» после 26 матчей занимает 11-е место в таблице ФНЛ с 35 очками.