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Воспитанник «Спартака» Горовых перешел в «Волгарь»

11:31

Защитник Даниил Горовых стал игроком «Волгаря», сообщает официальный сайт клуба. 24-летний футболист — воспитанник «Спартака» и академии «Краснодара».

На профессиональном уровне Горовых играл за «Велес», «Олимп», «Ленинградец», СКА, а с июля 2019 года выступал за «Сатурн». В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей и 1 гол в Олимп-ПФЛ.

«Волгарь» после 26 матчей занимает 11-е место в таблице ФНЛ с 35 очками.

Дополнительная информация:

https://volgar-fc.ru/media-content/news/zashchitnik-daniil-gorovyh-stal-igrokom-volgarya-2

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