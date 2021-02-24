Матч «Текстильщик» — «Чертаново» пройдет при пустых трибунах
19:49
Матч 27-го тура Олимп-ФНЛ «Текстильщик» — «Чертаново» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт «Текстильщика». Такое решение связано с пандемией коронавируса.
Игра состоится 27 февраля. Начало в 15.00 по московскому времени. «Текстильщик» — единственная команда дивизиона, которая в текущем сезоне провела все домашние матчи без зрителей.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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