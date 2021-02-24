Матч 27-го тура Олимп-ФНЛ «Текстильщик» — «Чертаново» пройдет без зрителей, сообщает официальный сайт «Текстильщика». Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Игра состоится 27 февраля. Начало в 15.00 по московскому времени. «Текстильщик» — единственная команда дивизиона, которая в текущем сезоне провела все домашние матчи без зрителей.