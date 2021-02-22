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Гендиректор «Крыльев» утверждает: основная задача клуба — выход в премьер-лигу, а не игра в Кубке

19:29
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал победу над «Химками» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (4:0). По его словам, задачей самарцев остается возвращение в премьер-лигу.

«Понятно, что я доволен. Но нужно понимать, что это кубковый матч, а у нас главная задача — разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти в премьер-лигу. Поэтому мы перелистнули эту страницу. У нас и так сложный календарь, впереди еще 1/4 финала, будем готовиться, — цитирует ТАСС Калакуцкого. — Но у нас профессиональный клуб, команда хочет выигрывать все матчи. Тяжело расставлять приоритеты. Понятное дело, что дополнительные кубковые игры создают сложность. Но у нас большая обойма игроков, будем справляться».

После 26 туров в Олимп-ФНЛ «Крылья» занимают второе место, в трех очках от лидера таблицы «Нижнего Новгорода».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10761223

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