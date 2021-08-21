«Торпедо» в гостях одолел «Волгарь» и сохранил лидерство в ФНЛ
«Торпедо» с минимальным счетом переиграло «Волгарь» в выездном матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.
В параллельных матчах побед также добились «Оренбург», «Факел» и «Олимп-Долгопрудный».
ФНЛ
7-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Торпедо М» (Москва) — 0:1 (0:0)
Гол: Калмыков, 58.
«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин, Малания, Козлов, Габараев (Симонян, 68), Павлишин, Карпов (Ращеня, 59), Гилязетдинов, Демьянов (Жиронкин, 59), Стефанович (Юсупов, 67), Погосов (Бутенко, 68).
«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Нетфуллин, Померко, Енин, Кравчук (Полубояринов, 83), Адаев (Калмыков, 46), Султонов, Лебеденко (Рязанцев, 67).
Предупреждения: Павлишин, 65. Нетфуллин, 84.
Удаление: Павлишин, 89.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
21 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».
«Оренбург» — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)
Гол: Малых, 58.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Стаматов, Малых, Гойкович, Аюпов, Титков (Эктов, 46), Прудников (Миронов, 46), Корян (Ойеволе, 90+1), Фамейе (Бреев, 26), Диалло (Сычевой, 73).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин, Зуев, Рогач, Чистяков (Чудин, 63), Савичев, Песегов, Палиенко (Килин, 86), Азаров (Газданов, 71), Майрович (Марухин, 63), Делькин (Гираев, 63).
Предупреждения: Диалло, 20. Азаров, 59. Сиваков, 65. Сычевой, 85.
Судья: Чистяков (Азов).
21 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Факел» (Воронеж) — «Ротор» (Волгоград) — 1:0 (1:0)
Гол: Максимов, 22 — с пенальти.
«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Дашаев, Смирнов, Черов, Магаль, Шепилов, Мендель (Дмитриев, 51), Акбашев, Максимов (Кулишев, 73), Аппаев (Суслов, 90+1).
«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин (Слепов, 45+1), Дудиев (Николаев, 75), Школик, Кипиани (Серченков, 72), Ташаев (Кавтарадзе, 75), Макаров, Минаев, Муллин (Чуканов, 90+1).
Предупреждения: Мендель, 24. Макаров, 27. Черов, 32. Школик, 85. Смирнов, 87. Кавтарадзе, 90+1.
Судья: Матюнин (Москва).
21 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Коротаев, 69.
«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Коротаев, 46), Великородный (Янов, 78), Окоро, Сафронов (Балахонцев, 85), Тарасенко.
«Кубань» (Краснодар): Климович, Поликутин, Гапон, Таказов, Лобкарев, Сидоров, Шалаев (Алейников, 76), Безденежных, Петров, Абдоков (Климов, 78), Козлов.
Предупреждения: Окоро, 10. Лоуренс, 20. Таказов, 33. Абдоков, 58. Алейников, 77.
Судья: Цыганок (Владивосток).
21 августа. Химки. Стадион «Родина».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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