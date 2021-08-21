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«Торпедо» в гостях одолел «Волгарь» и сохранил лидерство в ФНЛ

20:10
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«Торпедо» с минимальным счетом переиграло «Волгарь» в выездном матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

В параллельных матчах побед также добились «Оренбург», «Факел» и «Олимп-Долгопрудный».

ФНЛ

7-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Торпедо М» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Калмыков, 58.

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Печенкин, Малания, Козлов, Габараев (Симонян, 68), Павлишин, Карпов (Ращеня, 59), Гилязетдинов, Демьянов (Жиронкин, 59), Стефанович (Юсупов, 67), Погосов (Бутенко, 68).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шумских, Евдокимов, Нетфуллин, Померко, Енин, Кравчук (Полубояринов, 83), Адаев (Калмыков, 46), Султонов, Лебеденко (Рязанцев, 67).

Предупреждения: Павлишин, 65. Нетфуллин, 84.

Удаление: Павлишин, 89.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

21 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Оренбург» — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)

Гол: Малых, 58.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Стаматов, Малых, Гойкович, Аюпов, Титков (Эктов, 46), Прудников (Миронов, 46), Корян (Ойеволе, 90+1), Фамейе (Бреев, 26), Диалло (Сычевой, 73).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин, Зуев, Рогач, Чистяков (Чудин, 63), Савичев, Песегов, Палиенко (Килин, 86), Азаров (Газданов, 71), Майрович (Марухин, 63), Делькин (Гираев, 63).

Предупреждения: Диалло, 20. Азаров, 59. Сиваков, 65. Сычевой, 85.

Судья: Чистяков (Азов).

21 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Факел» (Воронеж) — «Ротор» (Волгоград) — 1:0 (1:0)

Гол: Максимов, 22 — с пенальти.

«Факел» (Воронеж): Свинов, Брызгалов, Дашаев, Смирнов, Черов, Магаль, Шепилов, Мендель (Дмитриев, 51), Акбашев, Максимов (Кулишев, 73), Аппаев (Суслов, 90+1).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Байрыев, Бериашвили, Первушин (Слепов, 45+1), Дудиев (Николаев, 75), Школик, Кипиани (Серченков, 72), Ташаев (Кавтарадзе, 75), Макаров, Минаев, Муллин (Чуканов, 90+1).

Предупреждения: Мендель, 24. Макаров, 27. Черов, 32. Школик, 85. Смирнов, 87. Кавтарадзе, 90+1.

Судья: Матюнин (Москва).

21 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

Гол: Коротаев, 69.

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Ставер, Гудков, Большаков, Никитенков, Герчиков, Лоуренс, Бахтияров (Коротаев, 46), Великородный (Янов, 78), Окоро, Сафронов (Балахонцев, 85), Тарасенко.

«Кубань» (Краснодар): Климович, Поликутин, Гапон, Таказов, Лобкарев, Сидоров, Шалаев (Алейников, 76), Безденежных, Петров, Абдоков (Климов, 78), Козлов.

Предупреждения: Окоро, 10. Лоуренс, 20. Таказов, 33. Абдоков, 58. Алейников, 77.

Судья: Цыганок (Владивосток).

21 августа. Химки. Стадион «Родина».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

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Александр Кравченко все материалы автора

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