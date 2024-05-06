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Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»

«Зенит» выбился в лидеры РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Зенита» радуются голу в ворота «Факела».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Как «Краснодару» или «Динамо» завоевать титул?

Команды из топ-3 провели свои матчи в 27-м туре, «Зенит» на одно очко оторвался от «Краснодара» и «Динамо», и судьба золота остается в руках чемпионов. Однако потери лидеров оставляют теоретические шансы не только идущему четвертым «Спартаку», но и играющим между собой в понедельник «Локомотиву» и «Ростову». Интрига даже живее, чем может казаться, но больше внимания заслуживают, конечно, команды из первой тройки.

«Зенит»

«Факел» героически свел дело к ничьей в матче с «Зенитом», но питерцы все равно ушли в минимальный отрыв от преследователей. Это означает, что имеющим по 50 баллов в активе «Динамо» и «Краснодару» недостаточно выступать безупречно, им нужно дождаться новой потери очков у команды Семака.

Андрей Мостовой в&nbsp;матче против &laquo;Факела&raquo;. «Зенит» потерял победу в Воронеже на 90+12-й минуте! Золотая гонка закручивается еще сильнее

Есть такая возможность? Потеря очков сине-бело-голубыми не исключена. Впереди у них домашняя встреча с ЦСКА, потом кубковая игра с тем же соперником. А еще выезд к «Ахмату», который и в лучшие годы проходил непросто. Ну и в завершение — домашняя игра с крепким «Ростовом». Есть простор для потери очков, но воспользуются ли этим конкуренты?

Фото «СЭ»

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева накануне 27-го тура имела все шансы полноценно остаться в борьбе и не отпустить «Зенит» в отрыв, но «быки» не воспользовались ими. Как и туром ранее, когда краснодарцы не смогли одолеть «Крылья Советов» на выезде и потеряли отличный шанс вырваться вперед. На этот раз «Краснодар» и вовсе проиграл «Ахмату» и остался с 50 очками.

Учитывая тенденцию, южане могут остаться даже без серебряных медалей, не говоря уже о золотых — активизировалось «Динамо», а двум этим командам играть между собой в последнем туре РПЛ. Кроме того, команде Мусаева предстоит встретиться с непобедимым «Спартаком» Слишковича и колючим «Сочи» Морено — обе игры пройдут на выезде. Перспективы нерадужные.

Фото «СЭ»

«Динамо»

Москвичи по дороге к пока еще не определенным медалям катаются на американских горках — они то становились претендентами на чемпионство, то теряли все шансы, и так по кругу. В 27-м туре команда Лички благодаря драматичной победе над «Сочи» продолжила движение вверх — по очкам сравнялась с «Краснодаром», набрав 50 баллов.

У «Динамо» есть все шансы как минимум вырваться на второе место — «Краснодар» нестабилен (плюс с ним будет очная встреча), а «Балтика» и «Крылья Советов» выглядят вполне проходимыми соперниками для бело-голубых.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Муми Нгамале (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

При равенстве очков:

— у «Зенита» и «Краснодара»: выше окажутся питерцы — победа и ничья в личных встречах;
— у «Зенита» и «Динамо»: выше окажутся москвичи — две победы в личных встречах;
— у «Динамо» и «Краснодара»: первый матч закончился победой «быков», второй пройдет в последнем туре;
— при равенстве очков у трех команд: в их внутреннем турнире пока фаворит «Динамо» — 6 очков. У «Зенита» и «Краснодара» — по 4. «Динамо» и «Краснодар» еще сыграют в 30-м туре.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
12
17
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«Зенит» потерял победу в Воронеже на 90+12-й минуте! Золотая гонка закручивается еще сильнее

Расклады на вылет из РПЛ: «Сочи» почти отмучился, «Урал» вырвался в зону стыков
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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