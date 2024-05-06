Расклады в борьбе за чемпионство: «Зенит» на одно очко впереди, шансы остаются даже у «Спартака»
Команды из топ-3 провели свои матчи в 27-м туре, «Зенит» на одно очко оторвался от «Краснодара» и «Динамо», и судьба золота остается в руках чемпионов. Однако потери лидеров оставляют теоретические шансы не только идущему четвертым «Спартаку», но и играющим между собой в понедельник «Локомотиву» и «Ростову». Интрига даже живее, чем может казаться, но больше внимания заслуживают, конечно, команды из первой тройки.
«Зенит»
«Факел» героически свел дело к ничьей в матче с «Зенитом», но питерцы все равно ушли в минимальный отрыв от преследователей. Это означает, что имеющим по 50 баллов в активе «Динамо» и «Краснодару» недостаточно выступать безупречно, им нужно дождаться новой потери очков у команды Семака.
Есть такая возможность? Потеря очков сине-бело-голубыми не исключена. Впереди у них домашняя встреча с ЦСКА, потом кубковая игра с тем же соперником. А еще выезд к «Ахмату», который и в лучшие годы проходил непросто. Ну и в завершение — домашняя игра с крепким «Ростовом». Есть простор для потери очков, но воспользуются ли этим конкуренты?
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева накануне 27-го тура имела все шансы полноценно остаться в борьбе и не отпустить «Зенит» в отрыв, но «быки» не воспользовались ими. Как и туром ранее, когда краснодарцы не смогли одолеть «Крылья Советов» на выезде и потеряли отличный шанс вырваться вперед. На этот раз «Краснодар» и вовсе проиграл «Ахмату» и остался с 50 очками.
Учитывая тенденцию, южане могут остаться даже без серебряных медалей, не говоря уже о золотых — активизировалось «Динамо», а двум этим командам играть между собой в последнем туре РПЛ. Кроме того, команде Мусаева предстоит встретиться с непобедимым «Спартаком» Слишковича и колючим «Сочи» Морено — обе игры пройдут на выезде. Перспективы нерадужные.
«Динамо»
Москвичи по дороге к пока еще не определенным медалям катаются на американских горках — они то становились претендентами на чемпионство, то теряли все шансы, и так по кругу. В 27-м туре команда Лички благодаря драматичной победе над «Сочи» продолжила движение вверх — по очкам сравнялась с «Краснодаром», набрав 50 баллов.
У «Динамо» есть все шансы как минимум вырваться на второе место — «Краснодар» нестабилен (плюс с ним будет очная встреча), а «Балтика» и «Крылья Советов» выглядят вполне проходимыми соперниками для бело-голубых.
При равенстве очков:
— у «Зенита» и «Краснодара»: выше окажутся питерцы — победа и ничья в личных встречах;
— у «Зенита» и «Динамо»: выше окажутся москвичи — две победы в личных встречах;
— у «Динамо» и «Краснодара»: первый матч закончился победой «быков», второй пройдет в последнем туре;
— при равенстве очков у трех команд: в их внутреннем турнире пока фаворит «Динамо» — 6 очков. У «Зенита» и «Краснодара» — по 4. «Динамо» и «Краснодар» еще сыграют в 30-м туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|2 : 1
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|1 : 1
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3