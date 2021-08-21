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«Балтика» с минимальным счетом переиграла «КАМАЗ»

19:32
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«Балтика» с минимальным счетом переиграла «КАМАЗ» в матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Калининграда.

ФНЛ

7-й тур

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)

Гол: Казаев, 4.

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Куликов, Бевеев (Кириллов, 65), Абазов (Аюкин, 76), Тесленко, Магомадов, Гаглоев, Калугин (Свежов, 66), Замалиев (Морозов, 77), Воронин, Янушковский (Османов, 79).

«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Джамилов, 70), Макарчук, Гелоян (Попов, 53), Кашчелан, Альшин, Казаев, Кузьмин (Кленкин, 83), Муртазаев (Дибиргаджиев, 70).

Предупреждения: Калугин, 26. Абазов, 37. Казаев, 39. Магомадов, 75. Остоич, 85. Аюкин, 90+2. Кашчелан, 90+7.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

21 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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