«Балтика» с минимальным счетом переиграла «КАМАЗ»
«Балтика» с минимальным счетом переиграла «КАМАЗ» в матче 7-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу команды из Калининграда.
ФНЛ
7-й тур
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: Казаев, 4.
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Куликов, Бевеев (Кириллов, 65), Абазов (Аюкин, 76), Тесленко, Магомадов, Гаглоев, Калугин (Свежов, 66), Замалиев (Морозов, 77), Воронин, Янушковский (Османов, 79).
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Джамилов, 70), Макарчук, Гелоян (Попов, 53), Кашчелан, Альшин, Казаев, Кузьмин (Кленкин, 83), Муртазаев (Дибиргаджиев, 70).
Предупреждения: Калугин, 26. Абазов, 37. Казаев, 39. Магомадов, 75. Остоич, 85. Аюкин, 90+2. Кашчелан, 90+7.
Судья: Сельдяков (Балашиха).
21 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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