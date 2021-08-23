Экс-тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал судейство в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ между красноярской командой и «СКА-Хабаровском» (3:4).

Главный арбитр встречи Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока Анзора Санаю. На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского.

«Было очень много свистков и карточек, судья практически не давал играть, хотя игра была хорошей. Вот в матче «Торино» — «Атланта» за такие действия, из-за которых в матче «СКА-Хабаровск» — «Енисей» удалили игрока, арбитр карточки не давал. Смотришь игры Европы и видишь другое судейство — игрокам дают борьбу, а желтые карточки применяются только из-за грубых нарушений», — сказал Тарханов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Аннулирования результатов матча не будет, но надо принять меры к арбитру Бобровскому, чтобы его не допускали. Есть организация, в которую надо обратиться, чтобы они увидели проблему. Карасев в Европе судил хорошо, мало карточек давал. А тут надо — не надо, сразу бегут с ними. Много свистков ломают игру. Мы говорим об интенсивности игры, а судьи иногда мешают. Надо обратить внимание на первую и на вторую лигу, очень много жалоб поступает на судей», — добавил Тарханов.