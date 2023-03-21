Владимир Белявский уволен с должности главного тренера «Алании»
Владимир Белявский уволен с должности главного тренера «Алании».
«ФК «Алания» благодарит Владимира Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.
Белявский номинально занимал должность главного тренера с июня 2022 года, помогая Зауру Тедееву. Сам Тедеев, носивший приставку «исполняющий обязанности», покинул клуб 17 марта.
«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.
Источник: ФК Алания
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|25.03
|13:00
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Алания – Рубин
|- : -
|26.03
|14:00
|
Велес – Волга
|- : -
|26.03
|15:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|26.03
|15:00
|
Краснодар-2 – Родина
|- : -
|26.03
|15:00
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Волгарь – Кубань
|- : -
|26.03
|16:00
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|26.03
|16:00
|
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|26.03
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