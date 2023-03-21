Владимир Белявский уволен с должности главного тренера «Алании»

Владимир Белявский уволен с должности главного тренера «Алании».

«ФК «Алания» благодарит Владимира Ивановича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Белявский номинально занимал должность главного тренера с июня 2022 года, помогая Зауру Тедееву. Сам Тедеев, носивший приставку «исполняющий обязанности», покинул клуб 17 марта.

«Алания» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.