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Сегодня, 19:14

Спортдиректор «Родины» Зинин заявил, что в следующем сезоне для команды очень важно выйти в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал о перспективах команды, которая единственная имеет стопроцентный результат в матчах весенней части первенства.

«Я всегда говорил и говорю, что мы идем в соответствии с планом. Осенью мы хотели посмотреть на уровне первой лиги на всех ребят, которые выходили с нами и заслужили это. У нас 19 человек было из ФНЛ-2 вместе с пришедшими новичками. Зимой же мы уже планировали собрать на весну команду, которая в следующем сезоне должна решить задачу выхода в РПЛ. 9 очков из 9? Нормально. Но никакой эйфории нет, знаем, в чем прибавлять. Это всего лишь три игры сами себе, посмотрим, что из этого получится. Выиграли — молодцы, по качеству тоже вопросов нет. Радует, что есть команда. И что внутри хорошая атмосфера», — приводит слова Зинина Metaratings.ru.

После 23 туров «Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 31 очков. Лидирует — «Балтика» (48 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/sportdirektor-rodiny-zinin-v-sleduyushem-sezone-dlya-nas-ochen-vazhno-vyiti-v-rpl-237256/
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Первая лига
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
25.03 13:00
Алания – Рубин
 - : -
26.03 14:00
Велес – Волга
 - : -
26.03 15:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
26.03 15:00
Краснодар-2 – Родина
 - : -
26.03 15:00
Волгарь – Кубань
 - : -
26.03 16:00
Арсенал – Уфа
 - : -
26.03 16:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
26.03 17:00
СКА-Хаб. – Енисей
 - : -
26.03 20:00
Балтика – КАМАЗ
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 21 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 21 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
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