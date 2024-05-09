Когда первый рабочий день после Дня Победы и празднования 9 мая

Первый рабочий день после Дня Победы и празднования 9 мая будет 13 мая

В 2024 году граждане России отдыхают в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с четверга по воскресенье, с 9 по 12 мая. Выходные продлятся четыре дня подряд — 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). Первым рабочим днем после праздников станет 13 мая, в понедельник.

Длинные выходные с 9 по 12 мая будут последними в этом году. Следующий официальный выходной день будет только 12 июня — в этот день будет отмечаться День России.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Производственный календарь помогает правильно рассчитать заработную плату и отпускные.

В государственные праздники обычно работают только сотрудники экстренных служб, непрерывно действующих организаций, работники СМИ и те, у кого работа в выходные прописана в трудовом договоре. В этом случае не нужно письменное согласие работника. Обычно эти категории работников и так трудятся по сменному графику.