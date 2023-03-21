Газизов опроверг информацию о миллионе рублей «Уфе» в случае победы над «Шинником»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об обещанных премиальных в один миллион рублей, если команда обыграет «Шинник» в матче Первой лиги.

«Премиальные в один миллион рублей в случае победы над «Шинником»? Полная ерунда, слухи», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

Матч завершился победой ярославского клуба — 2:1. Уфимский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице, а «Шинник» — 10-е.