Тедеев покинул пост главного тренера «Алании»

Заур Тедеев покинул пост главного тренера «Алании», сообщила пресс-служба клуба.

К матчу 23-го тура первой лиги с «Волгой» команда будет готовиться под руководством Владимира Белявского.

Отмечается, что в ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера.

41-летний специалист возглавлял «Аланию» с июня 2022 года. Владикавказский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков.