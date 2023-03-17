Тедеев покинул пост главного тренера «Алании»
Заур Тедеев покинул пост главного тренера «Алании», сообщила пресс-служба клуба.
К матчу 23-го тура первой лиги с «Волгой» команда будет готовиться под руководством Владимира Белявского.
Отмечается, что в ближайшее время клуб назовет имя нового главного тренера.
41-летний специалист возглавлял «Аланию» с июня 2022 года. Владикавказский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков.
Источник: https://t.me/fcalania/7436
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|11
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|
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|4
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|
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|
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|7
|2
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|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
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|5
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|20
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34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
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|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
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|
Балтика – Акрон
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Балтика
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Рубин
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