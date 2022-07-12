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Сегодня, 14:10

«Рубин» о Дзюбе: «Речь о подписании контракта не идет»

В «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Рубин» сообщил, что не планирует подписывать контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

Сегодня, 12 июля «СЭ» сообщил, что 33-летний россиянин прибыл на клубную базу казанцев для поддержания формы.

«Рубин» подтвердил, что форвард занимается с командой Леонида Слуцкого, но отметил, что форвард не перейдет в клуб на постоянной основе.

«Сегодня Артем Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провел тренировку с командой. Однако, речь о подписании контракта не идет — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», — говорится в заявлении казанцев.

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. Игрок покинул «Зенит», за который выступал с июня 2015 года, в связи с истечением срока действия контракта. В прошлом сезоне нападающий забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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