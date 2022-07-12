Губерниев: «Дзюба поможет «Рубину» спокойно попасть во вторую лигу»

Губерниев отреагировал на то, что Дзюба тренируется с «Рубином»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина».

«Может ли Дзюба стать игроком «Рубина»? А почему нет. Там Слуцкий работает, пусть играет. Команда громкая. Дзюба поможет команде Слуцкого спокойно попасть во вторую лигу, где они с тренером раскроются с новой стороны. Все в порядке, по плану. Татарстан — богатый регион. «Рубин» сможет обеспечить зарплату Дзюбе. Будет самая большая зарплата во второй лиге, Слуцкий же бесплатно будет работать», — сказал Губерниев «СЭ».

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Сегодня, 12 июля «Рубин» подтвердил, что Дзюба тренируется с командой. При этом казанский клуб отметил, что не ведет переговоров по подписанию контракта с 33-летним россиянином.