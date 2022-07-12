Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:33

Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба

Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о прибытии нападающего Артема Дзюбы в расположение «Рубина».

«Не думаю, что пребывание Дзюбы в расположении «Рубина» означает проблемы с поиском нового клуба. Дзюба пригодился бы любой команде в РПЛ, кроме «Спартака», потому что там есть два нападающих. Не знаю, с чем связано его нахождение в «Рубине». Скорее всего, из-за Слуцкого. Ему надо тренироваться, сейчас уже все активно тренируются. Такое бывает часто, когда люди приходят тренироваться туда, где есть какие-то дружеские отношения», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рубин» подтвердил, что форвард занимается с командой Леонида Слуцкого, но отметил, что речи о переходе в клуб на постоянной основе не идет.

Предыдущим клубом Дзюбы был «Зенит». Футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года, он покинул команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Александр Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»
Дзюба отправится в ФНЛ? Артем никому не нужен в Европе
«Рубин» о Дзюбе: «Речь о подписании контракта не идет»
Губерниев: «Дзюба поможет «Рубину» спокойно попасть во вторую лигу»
«Рубин» показал тренировку Дзюбы с командой Слуцкого
Нападающий Адеми вернулся в «Химки» из «Падерборна»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Булыкин уверен, что тренировки Дзюбы в «Рубине» ничего не значат
Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ
Дзюба отправится в ФНЛ? Артем никому не нужен в Европе
«Рубин» о Дзюбе: «Речь о подписании контракта не идет»
Губерниев: «Дзюба поможет «Рубину» спокойно попасть во вторую лигу»
«Рубин» показал тренировку Дзюбы с командой Слуцкого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» о Дзюбе: «Речь о подписании контракта не идет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости