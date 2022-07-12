Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о прибытии нападающего Артема Дзюбы в расположение «Рубина».

«Не думаю, что пребывание Дзюбы в расположении «Рубина» означает проблемы с поиском нового клуба. Дзюба пригодился бы любой команде в РПЛ, кроме «Спартака», потому что там есть два нападающих. Не знаю, с чем связано его нахождение в «Рубине». Скорее всего, из-за Слуцкого. Ему надо тренироваться, сейчас уже все активно тренируются. Такое бывает часто, когда люди приходят тренироваться туда, где есть какие-то дружеские отношения», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рубин» подтвердил, что форвард занимается с командой Леонида Слуцкого, но отметил, что речи о переходе в клуб на постоянной основе не идет.

Предыдущим клубом Дзюбы был «Зенит». Футболист выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 года, он покинул команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока действия контракта. Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин может продолжить карьеру в чемпионате Турции.