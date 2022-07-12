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Сегодня, 12:27

Артем Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

По информации «СЭ», нападающий Артем Дзюба сегодня прибыл в расположение казанского «Рубина». Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани.

Вероятно, футболист прибыл в казанский клуб для поддержания физической формы, пока не найдет себе новую команду.

Ранее на летних сборах «Рубин» допускал до тренировок экс-игроков Александра Ташаева и Евгения Башкирова, но не подписывал с ними контракты.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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