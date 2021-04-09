В «Крыльях» прокомментировали информацию об интересе к нападающему Сергееву
Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе к нападающему Ивану Сергееву со стороны «Локомотива». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».
«Пока не было никаких контактов. Официальных предложений тоже не было. Готовы ли мы отпустить Сергеева в другой клуб? Мы все сделаем, чтобы этого не делать. Сложно говорить в сослагательном наклонении. Но все проблемы будем решать по мере поступления», — сказал Калакуцкий «СЭ».
В нынешнем сезоне 25-летний форвард забил 35 голов в 39 матчах за самарский клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.
(Владислав Флегонтов)
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